A korábbi kecskeméti tréner, Bencze József által irányított Győr már a mérkőzés elején magas fokozatszámon pörgött, hiszen az első két találatot a vendégek szerezték. A folytatásban a kecskemétiek is próbáltak magukra találni, kozmetikázni az eredményen, de a negyed közepéhez közelítve Tóth Norbertnek időt kellett kérnie 4–8-as állásnál.

Az időkérés sem törte azonban meg a vendégek lendületét, Papp és Csuzi hiába találtak be, negyedóra után már hat góllal vezetett a Győr (5–11). Hazai oldalon Papp István kifejezetten jó napot fogott ki, percek alatt háromszor is betalált, ehhez jöt egy Horváth Andor hétméteres is, így 21 perc játék után Bencze József is magához rendelte játékosait, miután csökkent a különbség (9–12). Az utolsó percek megint a vendégekről szóltak, sem védekezésben, sem támadásban nem találta magát a Kecskemét ebben az időszakban, aminek 11–17-es vendég előny lett az eredménye a szünetben. Ez meg is pecsételte a hírös városiak sorsát, mert fordulás után az ETO már nem engedte ki a kezéből a kezdeményezést. Az olló inkább csak nyílt, mint szűkült volna a felek között, így gyakorlatilag annyi maradt a kérdés, mekkora gólkülönbséggel nyernek a vendégek A végeredmény végül 25–34 lett. A Kecskemét a BFKA-Veszprém U21 otthonában folytatja szombaton 18 órás kezdéssel a bajnokságot.

Kecskemét–Győri ETO 25–34 (11–17)

Kecskemét. V: Héjja, Kónya

Kecskemét: Kucsera (k), Szikora (k), Markóczy (k), Papp I. 6, Horváth A. 4 (1), Paizs 3, Horváth B. 3, Csuzi 3, Bodnár Á. 2, Lukács Á. 2, Deák 1, Tóth B., Vincze, Kaposvári, Gárgyán. Vezetőedző: Tóth Norbert

Győr: Varga I. (k), Pásztor (k), Lang 6, Mátés 6 (2), Nagy M. 5, Sövegjártó 4, Paár 3, Bali 3, Szabados 3, Kurucz 2, Sokoray 1, Takács 1, Gerdán, Ásványi, Rosta, Szabó Á. Vezetőedző: Bencze József

Kiállítások: 4 perc ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1 ill. 2/2