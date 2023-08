Jól megy a játék Szuhodovszki Somának, hiszen a KTE középpályása a Riga elleni első Ekl-selejtező mérkőzésen gólt és gólpasszt jegyzett, majd a Kisvárda ellen is hatalmas találattal kezdte meg a szezont. A kecskeméti középpályás egyelőre vezére a csapatnak, ami Nikitscher Tamás és Banó-Szabó Bence sérülése miatt hatványozottan nagy jelentőséggel bír. Élete első NB I.-es gólja rögtön a hónap találata lett, s bár a Kisvárda ellen is nagy gólt rúgott a jobb felsőbe 17 méterről, egyelőre még nincs nála változás a sorrendben.

– Méltó kihívója lehet ez a gól az első NB I.-es találatomnak, amit tavaly Felcsúton rúgtam, de az első helyet azért nálam még nem veszi át, másodiknak viszont odafér. Remélem lesznek még ilyen góljaim, melyek után elmélkednem kell, hogy melyiket tartom a legszebbnek – mondta nem mindennapi találata után Szuhodovszki Soma, aki pazar formája mögött nagy titkot nem lát, egyszerűen teszi a dolgát.

A kecskemétiek középpályása szerint némi dac is volt bennük a nemzetközi kupa után, de igyekeztek tapasztalatként felfogni a Riga elleni meccseket, hogy ezzel is csak többek lettek.

– Jól kezdtük a bajnokságot, az európai kupameccseket tapasztalatként fogtuk fel, hogy ezzel is többek lettünk. Sokat beszélgettünk Szabó Istvánnal is, ő is próbált nekünk a mentális dolgokban segíteni. Úgy érzem, hogy mindenki meg akarta mutatni, hogy amit tavaly elértünk, az nem a véletlen műve volt. Ami engem illet, nagy rejtély nincs, talán több lett az önbizalmam azáltal, hogy már egy évnyi NB I.-es rutin van a hátam mögött – tette hozzá Szuhodovszki.

A kecskemétiek vasárnap este 21 órás kezdéssel megint hazai környezetben szállnak harcba a pontokért, a Fehérvár lesz az ellenfelük. Szuhodovszki Soma tavaly éppen a mostani rivális ellen győztes gólt is rúgott, most is azt tartja azonban a legfontosabbnak, hogy a csapat legyen elsősorban sikeres.

– Nagyon nehéz meccsre számítok, erről már beszéltünk is. Rendkívül jó labdarúgók alkotják a fehérvári keretet, a szakmai stáb is készül a megfelelő taktikával ellenünk. A hétfői sikernek természetesen örülünk, de már előre tekintünk mi is, jönnek az újabb feladatok. Most is annak szellemében fogunk pályára lépni, hogy pontot, pontokat szerezzünk, ami hazai pályán különösen fontos számunkra – mondta Szuhodovszki.