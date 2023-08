A KTE U7-től U19-ig versenyeztet korosztályos csapatokat, közel 300 gyermek bevonásával, ráadásul óvodai előkészítő programon keresztül is megismerkedhetnek már a gyerekek a lila-fehéreknél zajló munkával. Szabó Tibor szerint a versenyzési lehetőségek is egyre jobbak és sokszínűbbek, erre nem lehetett panaszuk az előző szezonban.

– A fő célunk az volt, hogy olyan körülményeket biztosítsunk a gyerekeknek, melyben fejlődhetnek. Ez meg tudott valósulni. Az alsó szekciókat nézve, U7-U11-ig nagyon jó versenyzési lehetőségek voltak adottak, a Bozsik-program, az MLSZ bajnokság és a Dunamenti Liga is színvonalas volt. Az U12 és az U13 országos bajnokságban szerepelt már, nagyon erős ellenfelek ellen, U14-től felfelé ugyancsak adott volt a bajnoki rendszer. A pozitívumok kapcsán mindenképpen ki kell emelni Baranyi Zétény válogatott meghívóját, Baranyi Dominik és Pulai Péter szintén a szövetségi edzők látókörében van, kaptak már lehetőséget a bizonyításra. Örülök, hogy ebben az évben a 2004-es fiatalok nagy része az NB III-as csapatban a felnőttek mezőnyében is bemutatkozhatott. A fejlődés lehetősége tehát adva van – mondta Szabó Tibor.

A Kecskeméti TE NB III.-as tartalékcsapata az utánpótlásnak is jó lépcsőfok, így továbbra is saját erőből szeretnék megoldani a versenyeztetést a klubnál.

– Sikeresnek értékelem a NB III.-as csapata első évet. Az eredmény számunkra az volt, hogy bennmaradjunk, ez sikerült, így újra versenyeztethetjük az NB III-ban a fiatalokat. Kiöregedő ifisták, illetve korábban akadémiánk kötelékében futballozó játékosok is visszatértek, nekik ez egy jó lehetőség volt. A 2005-ös játékosok szintén sokat edzettek az NB III-as gárdával. Ez a lényeg, hogy fiataljaink kóstoljanak bele időben a felnőtt futballba, ráadásul amikor visszajátszók vannak, akkor az NB I-es szintet is testközelből érezhetik. Lemérhetik, hol tartanak. Ezt a vonalat szeretnénk követni az NB III-as csapatnál, amit elkezdtünk.

Most főleg a 2004-es korosztályra építünk majd, vélhetően néhány 2003-as játékos is marad.

Csatlakoznak a 2005-ös születésűek, de 2006-os fiatalok is bekapcsolódnak már az edzésekbe. Kicsit szűkebb volt a nyári szabadság így, de egyik játékoson sem láttam azt, hogy ezt bánná, hiszen erősebb szinten tudnak edzeni. A keret természetesen továbbra is úgy fog összeállni hétvégente, hogy NB I-es visszajátszókkal számolhatunk, de a fiatalok ebben az esetben sem maradnak játéklehetőség nélkül, pályára léphetnek az U19-ben is – mondta Szabó Tibor.

Az akadémia egy jól bejáratott filozófia szerint működik, tehetségközpontként pedig szeretnének minél több fiatalt eljuttatni a profi futballig. Több út is vezet, meggyőzni senkit sem akarnak, de világos elképzeléseik vannak.

– A célunk a képzés és a nevelés, ez a filozófia nem változik.

Szeretnénk minél több játékost adni akár az A-szintre, akár a profi világba.

Szeretnénk elérni, hogy a játékosaink megmaradjanak a labdarúgásban, illetve a labdarúgásnak, jól érezzék magukat, akarjanak fejlődni és továbblépni. Mindezt úgy, hogy élvezik is a focit, mert ez a legfontosabb. B-szintű Tehetségközpontként az is feladatunk, hogy az A-szintnek is neveljünk, ezen a nyáron egyelőre öt tehetségünk ment el ebbe az irányba. Az érkezők oldalán olyan 30-35 játékossal számolunk, ebben benne vannak a kisebb korosztályok is. Annak örülünk, hogy az NB I-es gárda jó szereplésének hála egyre népszerűbbek vagyunk, illetve jobb a megtartó erőnk is. Nemcsak a megyében, hanem a régióban is. Sok játékos szeretne ide kerülni, mi pedig mindig azt vallottuk, hogy olyan játékosokat akarunk hozni az utánpótlásba, akik ténylegesen itt szeretnének játszani. Nem célunk a csábítás, vagy a rábeszélés, de egy tiszta képet szoktunk festeni arról, hogyan lehet szerintünk eljutni a profi futballig, utána a szülő és a gyerek eldönti, milyen irányba akarnak menni. Főleg Bács megyében szeretnénk minél erősebb kapcsolatot kiépíteni a klubokkal, hogy működképes, egymás tiszteletén alapuló együttműködések jöjjenek létre. Így az elhivatott és ügyes gyerekek bekerülhetnek a mi rendszerünkbe is, ami plusz fejlődési lehetőséget ad nekik. Kuriózum a tehetséggondozó táborunk, mely nagyon népszerű volt, rengeteg tehetséges fiatalt ismerhettünk meg a régió és megye különböző klubjaiból érkezve. Kitűnő munkát végeztek a táboroztató edzők, biztos vagyok benne, hogy a jövőben sok fiatalt láthatunk ennek is köszönhetően egyszer lila-fehérben – vázolta Szabó Tibor.

A szakember hozzátette, Augusztusban lesz egy Double Pass nyitóértekezlet, a szezon során pedig újra auditálni fogják az akadémiát. Megtudják, hogy miben kell még fejlődni, hogyan működnek most, ami szintén egy fontos visszaigazolás lesz számukra. A felkészülés már zajlik, a héten már a kis korosztályok, U7-től U11-ig is bekapcsolódnak a többiek mellé.