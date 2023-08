A kecskemétiek tavaly nyáron bejutottak a legjobb négybe, idén azonban valamivel korábban véget ért számukra a rájátszás. Ebben a sérülések is benne voltak, ami a játék része, ennek tükrében Forray Gábor elégedett az előző szezon teljesítményével is.

– Megemelem a kalapomat a csapat teljesítménye előtt. Köszönettel tartozom a játékosoknak, a klubvezetésnek, a szponzoroknak, hogy tényleg csak a szakmai munkával és a játékkal kellett foglalkozni – tekintett vissza Forray Gábor, a Kecskemét vezetőedzője. – Ez a mai, gazdasági kihívásokkal teli világunkban nagy dolognak számít. Minden feltétel biztosítva van számunkra, ami felelősséggel jár, ezt próbáljuk meghálálni. Most is a célkitűzések felett teljesítettünk, mert bejutottunk a kupában a legjobb négybe, a rájátszásban pedig az utolsó két alapszakasz meccstől függetlenül biztosítottuk a helyünket. Ott a későbbi döntős Albával kerültünk össze. Hiába lett 3–0 a párharc, azt utólag a fehérváriak is elismerték a válogatott edzőtáborban, hogy hatalmas energiákat kellett mozgósítaniuk. Meggyőződésem, hogyha a sérülések nincsenek, akkor minimum a legjobb négybe ismét eljutottunk volna. Ami megtörtént, azon persze nem lehet változtatni. Egy edző nem lehet sose elégedett, ahogy szokták mondani, én mégis az voltam. Ha idén ezt csak megközelítjük, ismét az leszek.

A célokat még nehéz meghatározni, hiszen nem tudni, milyen erőt képviselnek majd egyes klubok. Kecskeméten a már adott identitás mentén akarnak viszont a továbbiakban is dolgozni, ebben biztosan nem lesz változás.

– Konkrét célokról nehéz beszélni, hiszen nem ismerjük a többi csapat végleges keretét sem még, de azt sem látjuk, mi hogyan fogunk összeállni. Sérülések bármikor átírhatják a terveket. Egy olyan csapatot akarunk, mely minimum nagyon stabilan tagja marad az első osztálynak, illetve tovább akarjuk építeni értékeinket. Ennél konkrétabban majd akkor fogalmazhatunk, ha látjuk a teljes mezőny erejét. Az új légiósaink 25 év körüliek, illetve rengeteg a fiatalunk is. Jó lenne, ha helyi értékekből tudnánk hosszabb távon megoldani a magyar játékosokat, megőrizve az identitásunkat. Zsenik lehet csak tíz-húsz évente születnek, de ha meg tudunk tanítani kosárlabdázni úgy fiatalokat, hogy évente egy-két játékos aztán beépíthető a felnőtt csapatba, akkor már elégedettek lehetünk – mondta Forray Gábor.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.