Egy tavaly elfogott, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, 26 éves kábítószer-kereskedő körül egyre jobban szorul a hurok. A KR NNI egymás után deríti fel a hozzá köthető ügyeket és a vele kapcsolatban álló dílereket. Legutóbb egy szerb férfi kezén kattant a bilincs.

Bács-Kiskunban is lecsapott a rendőrség

Fotó: police.hu

Mint közölték: a 26 éves M. V. ellen évek óta eljárást folytatnak a hatóságok. Neve már 2017-ben felmerült egy külföldről hazánkba hozott drogszállítmánnyal kapcsolatban. Abban már vádat is emeltek ellene, bár ügyében ítélet még nem született. Azonban ezt követően sem állt le a kábítószer-terjesztéssel.

A KR NNI 2021-ben kezdett eljárást a budapesti fiatalember ellen. A nyomozók kiderítették, hogy nemzetközi alvilági kapcsolatainak köszönhetően külföldről behozott drogok értékesítéséből tartotta fenn magát. A gyanú szerint olasz és szerb kábítószerdílerekkel is kereskedett. Hazánkban két drogdeponáló helyet is fenntartott. Az egyik egy budapesti istállóban volt, míg a másik egy Bács-Kiskun megyei tanyán. A drogterjesztést azonban évekig nem sikerült rábizonyítani.

A felderítésben a fordulópontot az hozta meg, amikor 2022 szeptemberében külföldön elfogták az olasz társát, aki ellen a magyar rendőrség európai elfogatóparancsot adott ki. A férfi a nyomozóknak bevallotta, hogy még 2019-ben a budapesti istállóban M .V.-nek 37 kilogramm marihuánát adott át. Érdekesség, hogy a rendőrségnek épp M. V. adta át akkor a kábítószert azzal, hogy ahhoz semmi köze, csak az öltözőjében találta.

A nyomozók ezt követően 2023 márciusában elfogták M. V. két magyar társát, egyiküket kábítószer birtoklásával, míg a másikat kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg. A náluk tartott kutatásokkor marihuánát és kokaint foglaltak le a rendőrök.

Egy hónappal később már M. V. kezén is kattant a bilincs, ahogy egy harmadik társáén is. A gyanú szerint ők egymás között ketaminnal üzleteltek. Egy elszámolási vita okán – ami 1,5 millió forintnak megfelelő ketaminról szólt – M.V. megverette a férfit, aki nem akart neki fizetni. Így a kábítószer-kereskedelem mellett a 26 éves férfinak önbíráskodás miatt is felelnie kell.