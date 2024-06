A stresszkezelésnek számos módját ismerjük és alkalmazzuk nap mint nap. Az is egészen biztos, hogy a stressz csökkentésére nincsen receptre kapható megoldás, hiszen egyénekénk eltérhet, hogy mi segít. Van, akinek a zene, van, akinek a festés-rajzolás a tuti befutó, de sokak számára az írás is egyfajta megnyugvást hoz.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Stresszkezelő és gyógyító hatása is van az írásnak

Az írás számos sokak által jól ismert jótékony hatással bír: késlelteti az agy öregedését, segít a könnyebb tanulásban, kreatívabbá tesz és a memóriát is javítja. Arról viszont talán kevesebben tudnak, hogy az írás stresszkezelő és gyógyító hatással is bír. A kecskeméti Széchenyi István Közösségi Ház legújabb foglalkozásán mindezt ki is lehet próbálni.

Az esemény során a következő témákat fogják érinteni az előadók:

Gyógyító írás: Hogyan segíthet az írás a lelki és testi gyógyulásban?

Stresszkezelési technikák: Hatékony módszerek a mindennapi stressz csökkentésére.

Megküzdési stratégiák: Hogyan küzdjünk meg a nehéz helyzetekkel és hogyan találjuk meg a belső egyensúlyt?

A foglalkozás előadói Tóth Enikő és Ludvig Csilla lesznek. A program 17:00-kor kezdődik Kecskeméten a Széchenyi István Közösségi Házban.