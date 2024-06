A Katona József Gimnáziumban Csáki Tibor igazgató fogadta az öregdiákokat, és röviden tájékoztatta őket az intézményben folyó munkáról. Az esemény apropója volt, hogy nemcsak az 50 éve, hanem egy 60 éve végzett osztályt is egyszerre köszönhetett az igazgató.

Együtt nosztalgiáztak az 1974-ben végzettek a Katona gimnáziumban

Fotó: Bús Csaba

Az 1974-ben végzett matematika-fizika szakos osztályba egykoron 24 fiú és 8 lány járt, nagyszerű közösséget alkottak. Az öregdiákok elmondták: osztályfőnökük, Szakács Jenő amellett, hogy kiváló tanár volt, óriási hatással volt az életükre. Együttműködésre nevelte őket, mindig örültek egymást verseny- vagy magánéleti sikerének. Ösztönözte őket arra, hogy tegyenek céljaik megvalósulásáért.

A diákok továbbtanulva, jó eredményekkel végeztek. Lett közöttük mérnök, pedagógus, jogász, közgazdász, orvos és sokan a természettudományok terén bontakoztatták ki tehetségüket. Javarészt kecskemétiek és környékbeliek voltak, de akadtak, akik messzebbről, például Nagykátáról vagy Örkényből jöttek.

A későbbi évek alatt is tartották a kapcsolatot. A felsőfokú tanulmányaik alatt minden évben találkoztak, majd később ötévente szerveztek osztálytalálkozókat. A legtöbb alkalommal szép számban megjelentek az öregdiákok, de sajnos hét osztálytársuk az elmúlt évtizedekben elhunyt.

Osztályfőnöküket, Szakács Jenőt is minden alkalommal meghívták, 1982-ben bekövetkezett halála után a stafétát Mester Barnabás történelem tanáruk vette át, és töltötte be a tiszteletbeli osztályfőnök tisztségét. Ma már ő sincs köztünk, de az idei találkozóra is meghívtak még ma is élő egykori tanáraikat, dr. Sárközi Istvánt és Vetéssy Katalint.