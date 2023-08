Az előző idényben csupán nyolc csapattal rajtolt el az Extraliga, mely rövid alapszakasz után egy középszakasszal folytatódott, hogy aztán a rájátszással és a helyosztókkal záruljon. Nyáron a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) átalakította a lebonyolítást, ennek köszönhetően 12 csapatosra bővült a mezőny. Visszatérhet így a legmagasabb osztályba a Dág, de a Szeged, a Miskolc és a TFSE is csatlakozik. Az alapszakaszban így kétszer játszanak majd egymással a csapatok, a tervek szerint márciusig kialakul ezzel a végleges sorrend. Ezt követően nyolc együttes jut be a rájátszásba, ahol a helyezések alapján dőlnek el a párosítások. Az alapszakasz győztese a nyolcadikkal találkozik, tehát minél jobb helyezést ér el valaki, papíron annál könnyebb dolga lesz a negyeddöntőben. A rájátszásban egészen a döntőig három nyert meccsig tart egy párharc, ugyanakkor a helyosztókon elég lesz két siker is a csapatoknak már.

A férfi Extraligában idén is a Kecskeméti RC képviseli majd Bács-Kiskun vármegyét egyedüli klubként. A kecskemétiek az előző idényben az ötödik helyen fejezték be a bajnokság küzdelmeit, emellett a kupában bronzérmesek lettek. A pontos menetrendre egyelőre várni kell még, de jelen állás szerint október elején indul az új szezon.