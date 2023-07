Szombaton, a torna első napján az elődöntőben a Fejér vármegyei első osztályban a szezont a 6. helyen záró Ercsi Kinizsi volt Szrenkó István csapatának az ellenfele. Az akasztóiak ezen a mérkőzésen a Németh Zs. – Kerekes, Sendula, Makó, Herczeg – Szabó Zsolt, Tóth Ákos, Bányai, Varga – Boldizsár, Szabó Norbert összetételben futottak ki a pályára. A mérkőzés elején az Ercsi ellenfél szerezte meg a vezetést, a játékrész derekán aztán Varga Milán indult meg jobb oldalról befelé, hogy aztán ballal hatalmas gólt lőjön a kapuba, méghozzá a hosszú fölső sarokba, látványos találat volt. A válasz azonban szinte azonnal érkezett, így – akasztói szemszögből és az akasztói fölény dacára – 1–2-es félidei állással fordultak a csapatok. A második játékrész elején Szabó Zsolt viszonylag hamar egyenlített, majd a félidő derekán másodszor is betalált, 3–2-re alakítva az állást. Akárcsak az első félidőben, ebben a játékrészben is fölényben játszott az Akasztó, pláne miután az Ercsinek a Kerekes Márkkal szemben durván szabálytanakodó játékosát kialakították. A második Szabó Zsolt találatot követően több gól nem esett, így az Akasztó, amelynek a keretébe a második játékrészben csereként bejött még Szrenkó Attila, Fábián, Doszpod, Szabó Márk és Szpirulisz is, bejutott a másnapi döntőbe.

Vasárnap a Bács-Kiskun vármegyeiek a Szabó Márk – Herczeg, Makó, Doszpod, Vincze – Szabó Zsolt, Bányai, Tóth Ákos, Varga Milán – Boldizsár, Szabó Ákos tizeneggyel álltak oda a kezdéshez a rendező, a Ráckeve csapata ellen, amely a 8. helyen zárt a mögöttünk álló idényben a Pest vármegyei bajnokság másodosztályában, a Déli csoportban.

Nagy küzdelmet vívott a két csapat, a labdabirtoklásban ugyanakkor egyértelmű volt az akasztói fölény, néhány helyzetet is kidolgoztak.

Azokat értékesíteni nem sikerült, az akasztói kapusnak, Szabó Márknak ugyanakkor az első 45 percben nem sok dolga volt. Az első féidő hajrájában, a 40. percben aztán Bányai végezhetett el szabadrúgást, ezúttal azonban nem a felső léc alá küldött meg vízfakasztó bombát, hanem egy lapos lövéssel zavarta meg ráckevei kapust, amelybe a portás beleért ugyan, hárítani azonban nem tudta, 0–1. A második félidő elején Szabó Zsolt duplázta meg az előnyt, több sikeres csel után talált a kapuba, 2–0-ra alakítva az állást. A ráckeveiek nemsokára szépítettek, és ekkor volt egy rövid időszaka a találkozónak, amikor szemjel láthatóan lábra kapott a hazai gárda, 1–2-es állásnál érezhetően szerettek volna egyenlíteni. Ebben a szakaszban a tavaly a Szilády RFC-től igazolt, eredetileg akasztói kapus is megmutathatta a tudását, miközben a hazai portás sem unatkozott. Sőt, elvégezetlen dolga is lett, az Akasztó ugyanis a mérkőzés hajrájában, amikor csereként beállva már Szabó Norbert, Fábián, Sendula és Szrenkó Attila is a pályán volt, eldöntötte a mérkőzést. Szabó Zsolt szinte az egész védelmet kicselezte, majd önzetlenül Szrenkó Attilához passzolt, aki bebiztosította a győzelmet. 3–1 arányban nyerte tehát a mérkőzést, és ezzel a Goldi kupát az Akasztó.

– Elégedettek vagyunk a tornával, természetesen az eredménnyel, és a mutatott játékkal is

– értékelt a tornát követően Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – Fontos részét képezte a felkészülésünket ez a két napos torna, és nagyon hasznos is lett, mind a csapatjáték csiszolása, mind a közösség összekovácsolása szempontjából. Az pedig a hab a tortán, hogy két év után újra sikerült megnyernünk a tornát, aminek azért is örülünk, mert a sikerélmény a legjobb, közösséget összekovácsoló erő. Szombaton és vasárnapi is jó, erős ellenfelekkel találkoztunk, ugyanakkor mi tagadás, megviselte a csapatot az, hogy két nap alatt két mérkőzést játszott, de ez az ellenfelekre is igaz. Elégedetten utazhatunk tehát haza, a jövő héten még egy utolsó felkészülési mérkőzést játszunk a Soltvadkerttel, aztán pedig már következik a bajnoki rajt.

A torna végén, az éremosztón különdíjakat is kiosztottak, és miután az akasztói gárda átvette az aranyérmet, Szabó Márk megkapta a legjobb kapusnak járó díjat. Az akasztóiak pedig elégedetten és büszkén tehették be a buszba az idei tornagyőztesnek járó díjat, a méretes Delonghi kávéfőzőt.