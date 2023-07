A Honvédelmi Sportszövetség és a Honvédelmi Sportközpontok célja, hogy a hazaszeretetet ültesse be a fiatalok szívébe – mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a Szemere Miklós lövészverseny első, bajai állomásán csütörtökön.

Simicskó István – aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője – a viadal díjátadóján hangsúlyozta: szükség van a Honvédelmi Sportszövetségre, hogy olyan programokat tudjanak nyújtani a fiatalok számára, amelyekkel „ki tudják húzni” őket a virtuális világból, és elérhető közelségbe kerüljenek a honvédelmi sportágakkal, különösen a sportlövészettel – számolt be a versenyről az MTI.

A politikus felidézte Szemere Miklós hitvallását: „Építtettem a magyar ifjúságnak, hogy tanulja megvédeni hazájá”. Az egykori országgyűlési képviselő ezt a kezdeményezésére 1903-ban átadott lövőház emlékkönyvébe írta. Simicskó István hozzátette: „ha ilyen szellemiségekben rendezünk lövészversenyeket, akkor nem éltünk hiába.” A politikus megemlítette a honvédelmi táborokat és a Honvéd Kadét Programot is. Elmondta, táborokat 2015 óta szerveznek, idén már több mint ötezren jelentkeztek, a Honvéd Kadét Programban pedig 7200 középiskolás vesz részt.

Zsigó Róbert, a térség fideszes országgyűlési képviselője ismertette: a bajai Honvédelmi Központ egyéves, és az első esztendőben havonta ezer látogatója volt. Hozzátette, amikor megszületett a döntés, hogy Baján is épül Honvédelmi Sportközpont, néhányan kételkedtek benne, hogy szükség van-e erre, de a számok bebizonyították, hogy van létjogosultsága. A képviselő elmondta azt is, hogy Baján mintegy 220 éves múltra tekint vissza a céllövészet, majd köszönetet mondott a lövészklub vezetőinek, hogy ez a hagyomány még ma is él.

A Szemere Miklós Kupa meghívásos légpuska- és sportpisztolyverseny, a Honvédelmi Sportszövetség és a Szemere Miklós Alapítvány legújabb viadala. A háromszintű sorozat házi versenyekből, területi selejtezőkből és az országos döntőből áll. A nevezési díj nélküli versenyen alapvetően két számban lehet indulni: nyíltirányzékú légpuskában, illetve sportpisztolyban. A megméretésen három korosztályban, 10-14, 14-21, valamint 21 év felett versenyeztek, a díjazás korcsoportonként, nemenként és fegyvernemenként történt.

A bajai lövészek remekül teljesítettek

A kiélezett versenyen a bajai HSK lövészei remekül teljesítettek, ők zsebelték be a legtöbb aranyérmet - számolt be az eredmények a honvedelmisport.hu oldal. A kategóriák győztesei: Nyíltirányzékú rugós légpuska; junior, fiú: Schwicker Péter (HSK Baja), légpuska; serdülő, fiú: Gál Benedek (HSK Baja), levegős légpuska; felnőtt, női: Faragó Zoltánné (Városföldi SE), sportpisztoly; felnőtt, női: Faragó Zoltánné (Városföldi SE), nyíltirányzékú rugós légpuska; serdülő, leány: Hegedűs Abigél (Kaposvári SZC Eötvös Loránd Mászaki SZKI), levegős légpuska; serdülő: Bittmann Kata (Vízügyi LK Baja), nyíltirányzékú rugós légpuska; felnőtt, nő: Varjassy-Kiss Zsuzsanna (HSK Baja), nyíltirányzékú rugós légpuska: Zákányi Darinka (HSK Baja), levegős légpuska; felnőtt, férfi: Tóth Viktor (Kecskeméti Lövész SE), levegős légpuska; junior, fiú: Kiss Zoltán (Városföldi SE), levegős légpuska, serdülő, fiú: Tóth Tibor (Városföldi SE), nyíltirányzékú rugós légpuska; felnőtt, férfi: Kedves Ádám (HSK Baja), sportpisztoly; serdülő, fiú: Tokodi Tibor Bence (Kecskeméti Lövész SE), sportpisztoly; felnőtt, férfi: Tóth Viktor (Kecskeméti Lövész SE).