Dr. Simicskó István elmondta, hogy a Honvédelmi Sportszövetségnek jelenleg több mint 400 tagszervezete van, sok helyi közösség csatlakozott a mozgalomhoz. Zsigó Róbert mindig támogatta a terveket ezért a második honvédelmi sportközpont Baján épülhetett meg. Fontos volt, hogy olyan terv készüljön amit a helyiek elfogadnak, az önkormányzat biztosította a helyet, az állam megteremtette a létesítményt. A jelenlegi orosz-ukrán háborúról elmondta, hogy a magyar emberek érdeke, hogy ebből kimaradjunk. Ha felesősen gondolkodunk a gyermekeinkről és a jövőnkről, kötelez minket hőseink hagyatéka, a szülőföld tisztelete, védelme.



– Ma már 11 ezer fő körül jár a tartalékos állomány.

Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 2010-ben 17 fő volt ez a szám. Önmagában csak ez a két szám elárulja, hogy elég komoly munka volt az elmúlt 12 évben, hogy a Magyar Honvédséget és az ország honvédelmi képességeit megerősítsük és ne másokra bízzuk elsősorban – fogalmazott dr. Simicskó István köszöntőjében.

dr. Simicskó István. Fotó: Márton Anna

Kiemelte, hogy valójában minden közösség igazi ereje – legyen az katonai vagy civil – a szellemiségében és a hitében van. Ha ez nincsen rendben akkor bármilyen modern eszközt kaphatnak az emberek kezükbe, nem lesz hatékony a felhasználása.

– Minden a szellemiség kérdéskörnél kezdődik. Erre is lehetőséget ad a honvédelmi sportközpont itt Baján is. Bízom benne, hogy nagyon sok fiatal Baján és a környékből is élni fog a lehetőséggel és részt vesznek a különböző tanfolyamokon és ezzel is erősödik Magyarország komplex biztonsága. Mindenképpen szükségünk van egy új védelmi kultúra kialakítására. Ebben is szerepet tud vállalni a honvédelmi sportszövetség és a létesítményhálózata – tette hozzá dr. Simicskó István.

– Örömmel jövünk mindig Baja városába, most már megyei jogú városba. Aminek több oka is van. Az egyik a város fekvése, szépsége amit öröm látni – kezdte beszédét Gulyás Gergely miniszter.