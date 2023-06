Nitsch József, az alapítása óta elnöke a sportegyesületnek. A helyzetet összegezve elmondta: A dzsúdónak komoly hagyományai vannak Solton, mi a megalakulásunkkor ezeket folytatva, hivatalos formába öntöttük a működést, a versenyzések érdekében. Nagyon sok jó eredményünk volt, sok gyereknek biztosítottuk a sportolási lehetőséget, az egyéni első helyek mellett csapatbajnoki címeket is sikerült begyűjtenünk. Ma lényegesen kevesebb a gyerek az edzéseken, viszont Diákolimpiáról és Országos Bajnokságról is hoztunk aranyérmeket. Tavaly Salamon Barnabás dzsúdósunk lett az eredményei alapján ifjúsági válogatott kerettag. Ő már jelenleg sportiskolában tanul Budapesten, ahol jobbak a lehetőségei a fejlődésre. Saját korosztályában mindent megnyert nálunk: OB, Magyar kupa, nemzetközi versenyek, Diákolimpia.

Ebben az évben Éberling Nóri az, aki mindenhol nyert, ahol elindult. Bár kis klub vagyunk, próbálunk minél többet tenni azért, hogy jó eredményeket érjenek el sportolóink. A helyi edzéseken kívül, központi edzésekre visszük a gyerekeket, ahol sokat tudnak fejlődni. Biztosítjuk az ingyenes edzést, a sportruházatot, az ingyenes versenyeztetést.

Tavaly egy kisbuszt is sikerült vásárolnunk, ez nagyban megkönnyíti a vidéki utakat.

A város önkormányzata a legnagyobb támogatónk – tette hozzá az elnök.

A mostanában nagy sikereket elérő Éberling Nóra a Solti AC Sportegyesület fiatal sportolója, a Solti Vécsey Károly Általános Iskola hatodikos tanulója, aki a sorra nyeri a korosztályos versenyeket. A közelmúltban a klub történetében elsőként szerzett aranyérmet a Budapest kupán diák A lány 56 kilogrammban, majd a Diákolimpián is a dobogó legfelső fokára állhatott. Nóri szerényen beszélt a sikereiről.

– Nagyon jó érzés volt a legfelső fokon állni, sok munkát belefektettem, de sikerült végre.

Heti ötször edzem, Solton kívül Pakson is, ami azért is fontos számomra, mert a példaképem dr. Kovács Antal olimpiai bajnok is gyakran ott van az edzéseken. A sport nagyon sokat segít az iskolában is, a mozgásban, a mindennapokban. A családom nagyon támogat. Furcsa, de jó érzés, hogy kisgyerekek gratulálnak és azt mondják, hogy ők is szeretnének dzsúdózni, én vagyok a példaképük – mondta Nóri.

Nitsch József a Solti AC Sportegyesület elnöke így fogalmaz: Általában elmondhatjuk, sok tehetséges gyermek van Solton, így a dzsúdosoknál is folyamatosan voltak és vannak nagy tehetségek, akik kiváló eredményeket értek el. Fontosak ezek a kiemelkedő eredmények, mert ezek mindig új lendületet adnak annak, hogy új gyerekek kapjanak kedvet a sportoláshoz, megszeressék és tovább vigyék a dzsúdó sportot Solton.