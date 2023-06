Ahogy arról már korábban beszámoltunk, július 1-én lép pályára először az NB I. ezüstérmese.

A lila-fehér játékosok már kedd délelőtt sem unatkozhattak, hiszen a szakmai stáb csütörtökig kettő edzést iktatott be. Bár labdás gyakorlatok is helyet kaptak a programban, a futballisták alaposan megismerkedtek a lelátóval is, ahol lépcsőzéssel egészítette ki a futóprogramot a szakmai stáb. Szabó István szokásához híven nem bújt ki a munkából, a csapattal kezdte el róni a köröket, az első két hétben kemény terhelésnek lesznek kitéve a játékosok, ezalatt az időszak alatt nem is lesz felkészülési találkozó a menetrendben.

Az első edzőmeccsre július 1-én Tiszakécskén kerül sor, majd másnap elutazik az egy hetes szlovéniai edzőtáborba, Radencibe a csapat. Ott szokás szerint két találkozó vár a kecskemétiekre, szerdán a szlovén élvonalba frissen feljutó Aluminij lesz az ellenfél, majd szombaton a horvát elsőosztályú, varasdi NK Varteks.

Az edzőtáborból hazatérve már itthon készül a Kecskemét, a Honvéd ellen idegenben lesz dupla edzőmeccs, majd a Békéscsabát fogadják. A főpróbát július 21-én tartják hazai környezetben a lila-fehérek, előbb az Ajka, majd a Hódmezővásárhely ellen. A felkészülési találkozók kezdési időpontja egyelőre szervezés alatt még.

Kecskeméten izgatottan várhatják a szerdai napot is, hiszen az Európa-konferencialigában kap ellenfelet a nemzetközi porondon is érdekelt együttes.

A Kecskeméti TE nyári felkészülés programja:

07.01. (szombat): Tiszakécskei LC (NB II.) – KTE, 11:00

07.05. (szerda): Aluminij (szlovén I.) – KTE

07.08. (szombat): NK Varteks (horvát I.) – KTE

07.12. (szerda): Bp. Honvéd (NB II.) – KTE

07.15. (szombat): KTE – Békéscsaba (NB III)

07.21. (péntek): KTE – Ajka (NB II.) és KTE – Hódmezővásárhely (NB III.)Ny. A.