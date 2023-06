Az Európa-konferencialiga csoportkörébe négy selejtező körön keresztül lehet eljutnia annak, aki már az elején bekapcsolódik, ám a magyar klubok abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy csak a 2. fordulóban kell pályára lépniük. Így a nyári pihenőre is több idő maradt, ugyanis a hivatalos játéknapok július 27-re és augusztus 3-ra esnek ebben a körben. Nehezítő tényező, hogy a kecskeméteikhez hasonlóan a ZTE és a DVSC sem számít kiemeltnek a UEFA erősorrendet meghatározó koefficiens pontok alapján, így igazán erős ellenfelet is kaphatnak a magyar csapatok, akkor is, ha a topligás (angol, olasz, spanyol, német, francia) klubok csak a play-off körben kapcsolódnak be. A csoportkörig tehát a 2. és a 3. forduló után a play-offon keresztül vezetne az út.

A 2. körben kiemelt csapatokat kaphat tehát a KTE, illetve olyan első körből érkezőket, akik koefficiens pontjaik alapján első körös továbbjutás esetén is kiemeltek lehetnek. Amennyiben ilyen klubot ver ki egy alacsonyabban rangsorolt rivális, úgy a „védettséget” gyakorlatilag hozza is magával és kiemelt lesz szintén. Az UEFA gyakorlata szerint úgynevezett sorsolási kalapokat is létrehozott a múltban, ebbe öt-öt kiemelt és nem kiemelt klub került be, szűkítve ezzel a lehetséges ellenfelek listáját, erre jellemzően a sorsolás előtti napokban kerül sor. A későbbiekben érkezhetnek a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga selejtező búcsúzói a mezőnyhöz, valamint további kiemelt klubok, így ennek kapcsán még több a kérdőjel is van a következő köröket illetően, ám a második forduló mezőnye 80 százalékban ismert, valamint az első kör csapatai is.

Ami biztos, az első körből már olyan továbbjutók is lehetnek az ellenfelei a KTE-nek, mint a Maribor, a Dunaszerdahely, vagy éppen a Riga és az ír Dundalk, persze nekik még sikerrel kell venniük egy akadályt, így csak feltételes módban érdemes beszélni róluk. Itt is lesz még sorsolás, a nem kiemelt ellenfelek ebben a párosításban bravúrt okozva szintén vihetik magukkal a kiemelés előnyét.

Akik az első körben biztosan kiemeltek lesznek, illetve a párharc továbbjutói is: F91 Dudelange (luxemburgi), Riga (lett), Maribor (szlovén), Shkendija (észak-macedón), Linfield (észak-ír), Vaduz (liechtensteini), DAC (szlovák), Dundalk (ír), Pyunik (örmény), Alashkert (örmény), Sutjeska (montenegrói), Shkupi (észak-macedón), FK Szarajevó (bosnyák), RFS (lett).

A második körben nagyon erős klubok is szerepelnek a kiemeltek között. Számtalan olyan együttes is a lehetséges riválisai közt szerepel a KTE-nek és a többi magyar klubnak, melyek komoly, akár nemzetközi csoportkörös múlttal és rutinnal is rendelkeznek. A Basel az EKL elődöntőjéig jutott idén, a Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce szintén az egyenes kieséses szakaszban vérzett el az Európa Ligában, a belga Brugge ott volt a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata között.

A 2. körben az alábbi csapatokat kaphatja a KTE: Brugge (belga), Basel (svájci), Gent (belga), Fenerbahce (török), CFR Cluj (román), Midtylland (dán), PAOK (görög), Maccabi Tel Aviv (izraeli), Viktoria Plzen (cseh), Bodo/Glimt (norvég), Lech Poznan (lengyel), Hapoel Be’er Sheva (izraeli), Djurgardens IF (svéd), APOEL (ciprusi), Besiktas (török), CSZKA Szófia (bolgár), Twente (holland), Rijeka (horvát), Guimaraes (portugál), FCSB (román), Legia (lengyel), Rosenborg (norvég), Spartak Trnava (szlovák), AEK Larnaca (ciprusi), Omonia (ciprusi), KuPS (finn), Neftci (azeri), NS Osijek (horvát), Hibernian (skót), Aris (görög), Austria Wien (osztrák).

A sorsolásra június 21-én (szerdán) kerül sor, a nemzetközi kupa július 27-én kezdődik, majd augusztus 3-án lesz a visszavágó. Sűrű lehet az augusztus így kecskemét szempontból, hiszen a két mérkőzés között rajtol el az NB I-es bajnokság is, illetve továbbjutás esetén folyamatosan heti két mérkőzés várna elviekben a magyar klubokra.

A Kecskeméti TE-hez kapcsolódó hír, hogy a felkészülés június 19-én (hétfőn) rajtol el az első közös edzéssel, egyéni munka alapján már eddig is készültek a játékosok. Hétvégén orvosi vizsgálatok és mérések lesznek még első körben, melyet követően napi két edzéssel készülnek majd a labdarúgók az új idény megmérettetéseire.