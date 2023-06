A miskolci születésű játékos tősgyökeres DVTK nevelés, piros-fehérben mutatkozott be a felnőttek közt is, kezdetben a tartalékcsapatban. A 2019/2020-as idénytől kezdve két éven át a Kazincbarcikával kötött kooperációs megállapodás részeként az NB II-ben is tapasztalatot gyűjthetett, a KBSC-ben 16 meccsen játszott és egy gólt is szerzett. Az NB I-ben is számítottak rá, 20 találkozón kapott szerepet az élvonalban. A DVTK kiesése után két szezont töltött nevelő klubjával az NB II-ben, ezalatt 26 bajnokit játszott a másodosztályban.

– Ez az első nagy váltás és költözés nekem Miskolcról, de nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Kecskeméten.

Amikor az első hívást kaptam a kecskeméti vezetőktől, nem is kellett sokat gondolkodnom, hamar megállapodtunk. Szombaton és vasárnap felmérések folytak, hétfőn az első csapatedzés is megvolt, ebben a pár napban már jól alakult a beilleszkedésem, nagyon közvetlenek a csapattársak, többeket már korábbról is ismerem. Bízom benne, hogy gyorsan beilleszkedem és hamar a csapat hasznára lehetek. Várom a szezont, a bajnokságot és a nemzetközi kupaszereplést is. Bízom benne, hogyha összeáll a csapat és én is beilleszkedem, akkor ismét egy szép szezonunk lehet. Egy biztos, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a KTE címerért – mondta Szűcs Kornél.