Nagyon szoros csaták után feszültek harmadjára is egymásnak a csapatok, ennek megfelelően folytatódott ez a találkozó is. Az első negyedben a vendégek akarata érvényesült, ennek köszönhetően hat ponttal elléptek, de még a szünet előtt hatalmasat hajrázva fordított a Sólymok, mely 47–46-re vezetett így a szünetben. A harmadik etap után nem változott a különbség, de az utolsó játékrészben a Veszprém pontosabb és koncentráltabb volt, így ha nehezen is, de minimális különbséggel megnyerte a találkozót (91–94). A Nagykőrös számára ezzel befejeződött a szezon.

– Rendkívül nehéz most szavakat találni... Én mindig abban hiszek, hogy az eredményesség egy ok-okozati összefüggés folyamatából fakad. Először is szeretném megköszönni a játékosaimnak azt a munkát, amit belefektettek!

Év elején, amikor idejöttem, augusztus végén tudtunk elkezdeni együtt dolgozni, és heti három edzéssel vettük fel a versenyt ellenfeleinkkel, akik zömében duplát, triplát edzenek hozzánk képest.

A játékosaim munka után, a megmaradt energiájukkal, késő estébe nyúlóan utazva, hol Pesten, hol Nagykőrösön jelentkeztek edzésre, és próbáltak meg az általam idehozott változásoknak is megfelelni, annak irányában tovább fejlődni. Le a kalappal előttük! Azt gondolom, hogy a realitás és a körülmények sem amellett szóltak, hogy mi egy nagy csatahajó lennénk ebben a háborúban, és ahhoz, hogy idáig is eljussunk, sok erőfeszítés, szív, akarat és több extra is kellett. Nagyon szépen köszönöm a fiúknak, és azt, hogy követtek! Tragédia nem történt, mert ha reálisan nézzük a dolgokat, ez abszolút benne volt a pakliban! Mi ugyanúgy a Nagykőrösi Sólymok maradunk, ugyanaz a szerethető csapat! Ezt a tapasztalatot most haza kell vinni, le kell vonni a tanulságokat és építkezni belőle, hogy a folytatás sikerélményeket hozzon. A Veszprémnek gratulálok, sok sikert kívánok a jövőben! Klasszikus egylabdás meccs volt, sajnos a lépéselőny náluk volt a végén, lélektanilag nagyobb erővel bírtak, a védekezésünkbe lyukat tudtak ütni, és extra hármasok is beestek.

A balszerencse sérülések formájában is utolért bennünket, Molnár Miklós, Kovács Soma kidőlése után, Lakosa Ákosnak három hete úgy fáj a csuklója, hogy alig bírja mozgatni, Kocsis Attila pedig két napja majd a bokáját törte, csoda, hogy mindketten tudtak játszani.

Minden arra felé mutatott, hogy egy hősi halál forgatókönyve íródik... A szurkolóinknak nagyon szépen köszönjük az egész éves támogatást! Mindig élmény volt előttük játszani, mindig megérte értük is küzdeni. Akármilyen „szedett-vedett” évünk volt is, a sok nehézség ellenére végig kitartottak mellettünk! Sok helyen játszottam, de ilyen szívvel-lélekkel buzdító tábort nem nagyon tudnék felsorolni, és az, hogy a minden, még vesztes meccs után is odahívnak bennünket pacsizni, és vigasztalnak, biztatnak, ilyet még nem tapasztaltam. Szívemből köszönöm nekik ezt a hozzáállást, és ezt a szeretetet! A Veszprémnek még egyszer sok sikert, a játékosaimnak pedig nagy ölelést – értékelt Pusztai Dávid vezetőedző.

Nagykőrösi Sólymok KE - Veszprém KK 91-94 (15-21, 32-25, 19-19, 25-29)

Nagykőrösi pontszerzők: Lakosa 26/9, Timkó 19, Kocsis A. 7, Tóth B. 5, Fehér P. 4/3. Csere: Kovács B. 12, Horváth M. 8, Molnár B. 4, Váits 4, Filep 2, Vámos, Mári , Kónya. Vezetőedző: Puszta Dávid