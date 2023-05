A hétvégén, május 4. és 7. között rendezték a 17. Ultrabalaton futást, amelyen az idei esztendőben rekord létszámú mezőny indult. Három kecskeméti hölgy, Kiss Evelin, Terjéki Réka és Virág Angéla, azaz a Stunner Runners csapata is elindult a három fős női csapatok mezőnyében, és felkészítő edzőjük, Bálint Zoltán, a hűséges kísérők, Bajcsi Levente és Kemény Henrik, no meg a helyszínen szurkoló családtagok nagy örömére elsőként értek be a célba. Pénteken reggel kilenc órakor rajtoltak el, és szombat hajnali fél három után nem sokkal, 17 óra 39 perc 27 másodperccel teljesítették a távot.