A 13. percben Besze László fellökte a tizenhatoson belül Tombácz Barnabást, amiért a játékvezető a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt László Zsolt lőtte, a labdája a felső lécet érintve pattant a kapuba 1–0. Öt perccel később Szőke Henrik is szabálytalankodott a büntető területen belül, amiért ismét tizenegyes járt. Ezúttal is László Zsolt volt az ítéletvégrehajtó, csak most a bal sarokba lőtt 2–0. Az első félidő hátralévő idejében bár többet támadott a Lakitelek, de több gólt nem tudott elérni.

A második játékrész is gyors góllal kezdődött, csak ezúttal a Kiskunfélegyháza lőtte. Szőke a bal oldalon próbált elmenni, de Tamásy Krisztián szabálytalankodott vele szemben a tizenhatoson belül. A tizenegyest Szabó Tamás értékesítette 2–1. Egyre többet támadtak a vendégek, aminek meg lett az eredménye. Az 56. percben, jobb oldali beadás után Karsai Tamás lőtt a bal alsó sarokba 2–2. A találkozó végére elfáradt a hazai csapat, így egyre több alkalommal veszélyeztettek a vendégek. A 90. percben Szalai Ádám a felső lécet találta telibe.

Változatos játék folyt a pályán, aminek az első játékrészében a Lakitelek volt a jobb. Szünet után ez megfordult, a Kiskunfélegyháza kiegyenlített, és az utolsó percben akár a vezetést is megszerezhette volna.

Lakiteleki TE–Kiskunfélegyháza II 2–2 (2–0)

Lakitelek, 100 néző, vezette: Rosta Kevin (Juhász Tamás, Hunyadi Gergő).

Lakitelek: Czakó – Kotvics, Győri, Tombácz (Kovács L. 46.), László Zs., Szabó Á. Illés K., Magyar P. (Kakó 60.), Tamásy K., Dóka, Tamásy R.

Kiskunfélegyháza II: Balla – Tóth L., Horváth B., Besze, Szabó T. (Német 69.), Karsai (Bereczki 84.), Berekszászi, Görög (Kovács L. 84.), Szőke, Polgár (Szalai 26.), Fricska.

Gólszerző: László 13. 18. ill. Szabó T. 48., Karsai 56.