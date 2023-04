A bronzmérkőzés első negyedében egyenlő erők küzdelmét láthattak a drukkerek, Kucsera hárompontosa adta meg a mérkőzés alaphangját, de a Szolnok szépen fokozatosan kezdett feljönni, a negyed közepén Subotic kosara után már 10–7-re vezetett az Olaj, mely végül négy egységgel, 21–17-re meg is nyerte az első játékrészt. A második negyedben elkezdett kapaszkodni a Kecskemét, Dramicaninés Townes is fontos pontokat szerzett, így feljött 27–27-re a KTE. A Szolnok viszont egy 13–2-es futással sokkolta a Forray-csapatot ezután, és ebből nem is sikerült felállni, szünetben 52–35 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben nem változott a játék képe, a Kecskemét becsülettel küzdött, de nem tudta megszorongatni az Olajbányászt, mely kényelmesen tartotta az első félidőben kiharcolt előnyt, mely végül húsz pont fölé kúszott a végére, igaz, már a fiataloknak is játéklehetőséget adott ekkor Forray Gábor. A Szolnok megérdemelten nyert 100–77-re, így megszerezte a bronzérmet, a becsülettel küzdő Kecskemétnek a negyedik hely jutott, de Forray Gábor úgy érzi, nincs okuk szégyenkezni.

– Természetesen gratulálok a Szolnoknak, hiszen nem véletlenül nyerték meg a mérkőzést. Ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy a csapatommal eljutottunk idáig, mindent ki is adtunk magunkból. Tipikusan az a helyzet állt elő, hogy mindkét napon fejet kellett hajtanunk a nagyobb tudás előtt, szégyenkeznünk viszont nem kell. Meggyőződésem, hogy előnyünkre válik ez a két nap, hiszen erős ellenfelekkel készülhettünk fel a rájátszásra. A Szolnoknak sok sikert kívánok a szezon további részéhez, a kecskeméti szurkolóknak pedig köszönöm, hogy mindkét napon szép létszámban támogattak minket. Készülünk az Alba ellen – értékelte a bronzmeccs után Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 100–77 (21–17, 31–18, 24–21, 24–21)

Budapest, Tüskecsarnok. Vezette: Kapitány, Farkas G., Györfy

Szolnok: Durham 13, Lukács 10/3, Barnes 18/12, Szubotics 17/9, Williamson 7. Csere: Sebők, Pongó 8/6, Révész 14, Rudner 11/9, Gavin 2, Gilszki, Vincze. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Kecskemét: Townes 19/3, Kucsera 10/6, Klobucar 6/3, Fazekas 3, Karahodzsics 9. Csere: Dramicsanin 11/9, Kiss D. 2, Wittmann 12, Ivkovic 3/3, Tóth Barna, Botka 2, Tóth Balázs. Vezetőedző: Forray Gábor