A fővárosi csapat nincs jó passzban, de a második helyet foglalják el a tabellán úgy, hogy nyolc pont előnyük van a harmadik helyezett Ajka előtt. Kimondott céljuk a feljutás, az utolsó három mérkőzésük azonban nem úgy sikerült, ahogyan azt eltervezték, mert három vereség után érkeznek a kék-fehérek, akik utoljára a Soroksártól kaptak ki 2–1-re.

Ezzel kapcsolatban Horváth Dávid vezetőedző azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy nem volt annyira magabiztos a csapata, a kontrákat nem tudták kivédekezni. A középpályán több labdát kellett volna szerezni, hogy megállítsák a gyors soroksári játékosokat. Nem csak rövid passzos játékot szeretnének játszani, ami nagyon kiismerhető, egyoldalú, hanem a gyors akciókra is építenének. A Tiszakécskéről azt nyilatkozta, hogy azt a fajta agresszivitást, amit náluk látnak, nekik is meg kell teremteni, hogy legyen lehetőségük arra, hogy a saját játékukat játsszák. Ameddig az ellenfél a labda nélküli játékban erősebb, addig esélyt adnak nekik arra, hogy pontot, pontokat szerezzenek, ami már nem fér bele a feljutás elleni harcba. Jó szellemű játékosaik vannak, csak talán az előnyük tudatában bele kényelmesedtek a bajnokságba. Reményét fejezte ki, hogy a pofonok, amiket az elmúlt időszakban kaptak, az majd felrázza őket.

A Tiszakécske az utolsó három mérkőzésből kettőt megnyert, a Pécs otthonában 1–0-ra győztek, a Kazincbarcikát hazai környezetben 1–0-ra verték, a Gyirmót otthonában azonban 1–0-s vereséget szenvedtek. Van tehát javítani való, ha nem akarnak osztályozót játszani. Ezt leghamarabb az MTK ellen tehetik meg. A találkozóval kapcsolatban Klausz László vezetőedző a következőket mondta:

– Természetesen hazai pályán pontokat szeretnék szerezni. Az MTK most nincs jó formában, mert egymás után három vereség van mögöttük. Igaz, mi is kikaptunk Gyirmóton, de azt gondolom, hogy a csapategység, a védekezés rendben volt. Sajnos abból az átmeneteket nem sikerült úgy megoldani, mint az előző két mérkőzésünkön. Ezen szeretnénk javítani, éppen ezért lesznek változások is a csapatban. Klausz László hozzátette még, hogy Winkler András a Gyirmót ellen megsérült, Farkas Norbert pedig belázasodott, így az ő játékukra nem számít. Gyurján Bence, Geiger Norbert és Oláh Máté viszont felépült, így ők már bevethető állapotban vannak.

A Tiszakécskei LC–MTK Budapest találkozó csütörtökön 17 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban.