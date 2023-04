A felnőttek előtt indultak a lelkes kicsik a Riska Kölyökmaratonon. A futóverseny egyben az atlétikai világbajnokság Bács-Kiskun megyei kiemelt eseménye is volt, többek között vb-kitelepüléssel. A versenyen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, de érkeztek az ország minden részéről, sőt külföldről is futók. A versenyen a 10 kilométeres távon elindult Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is.

– Elindítottuk a hétköznapi hős sorozatot, ami az atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódik. Harminchét olyan sportrendezvény van, amelyekhez csatlakoztunk. Az augusztusi atlétikai világbajnokságot szeretnénk felhasználni arra, hogy megmozgassuk Magyarországot, hogy minél többen döntsenek úgy, hogy felállnak a fotelből és sportolni kezdenek. Úgy állítottuk össze a sportnaptárt, hogy minden vármegyében legyen legalább egy verseny, természetesen Bács-Kiskun vármegye sem maradhatott ki. Így került be a versenynaptárunkba ez a bajai futóverseny – mondta Németh Balázs. Hozzátette, hogy Baján sokszor járt már, még tévésként forgatni, de ezen a versenyen először vett részt. Lenyűgözőnek találta a sok versenyzőt.