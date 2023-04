Az NB II.-ben a Mizse KC és a Bácsalmási PVSE női csapatai pihentek hétvégén, de a férfiaknál minden Bács-Kiskun vármegyei együttes pályára lépett. A Lajosmizse annak ellenére sem lassít, hogy már hetekkel ezelőtt bebiztosította címvédését, ezúttal a Szigetszentmiklós U23 otthonában nyertek 44–20-ra, így egyetlen döntetlen mellett 18 sikerrel vezetik a tabellát. A Kiskunmajsa a Csepel otthonában kapott ki 41–20-ra, míg a KTE U23 a Kistexttől szenvedett 31–19-es vereséget. A Kiskunmajsa a 8., míg a KTE U23 a 11. pozíciót foglalja el a déli csoportban.

A dél-nyugati csoportban a Kalocsai KC és a Kiskőrösi KSK sem tudott ezúttal pontot szerezni. A Kalocsa az éllovas Tungsram SE-től kapott ki 41–30-ra, míg a a PEAC otthonában maradt alul 44–25-re. A KSK továbbra is sereghajtó, míg a KKC régóta bebetonozta magát a 7. helyre, ahonnan most sem lépett el.

A vármegyei bajnokságokban a szezon legizgalmasabb periódusa, a felsőházi rájátszás zajlik már, ahol rendre szoros mérkőzéseket vívnak a csapatok a bajnoki címért. A férfi bajnokságban az alapszakaszt megnyerő, ezzel onnan három bónusz pontot hozó Kalocsai KC számít továbbra is a legnagyobb esélyesnek, hiszen harmadik felsőházi meccsét is megnyerte az Euroscale Kecskemét otthonában 24–21-re, így kilenc ponttal simán vezet. A Kiskunhalasi UKSC közben matematikailag is kiszállt az aranyért zajló csatából, ugyanis 31–29-es pofonba szaladt bele otthon az STE-BS Plastic ellen. A Kalocsa a forduló nagy nyertese lett ezzel, hiszen a Kiskunhalas és a Kecskemét már biztosan nem foghatja be őket, míg a Soltvadkertnek mindhárom hátralévő körben nyernie kellene, miközben a KKC több pontot nem szerez. Az alsóházban a Tiszakécske a Kecskeméti KS-t (26–16), a KUSE a PVSE-t (27–23) győzte le.

A nőknél alaposan megizzadt, de második felsőházi meccsét is behúzta a címvédő Nemesnádudvar, mely 32–31-re nyert Kiskunmajsán. A második helyen a Kiskunhalas áll jelenleg, mely 30–27-re verte a Kalocsát. A Nemesnádudvar bónuszokkal együtt hét pontos, a halasiak és a kalocsaiak négy egységgel követik őket a második helyen, de az UKSC egyel több találkozón van már túl. A Kiskunmajsa mindhárom felsőházi meccsét elveszítette, de egy bónusz pontot hozott. Az alsóházban egyetlen találkozót rendeztek, ezen a Kiskőrös 28–19-re megverte végül a Tisza Volánt hazai pályán.