Tornagyőztes lett Porecben az U19-es futsalválogatott. Frank Tamás szövetségi kapitány együttese az első mérkőzésen Törökországot győzte le 4–3 arányban, a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen pedig a letteket győzte le 3–2 arányban, utóbbi mérkőzésen már a ScoreGoal Kecskemét egyik ifjú tehetsége, Kovács Ádám is lehetőséget kapott.

A szombati döntőben aztán 3–3-as döntetlen után hatméteresekkel Belgiumot is legyőzték a magyar fiatalok, és megszerezték az elsőséget. A döntőben újra szerepet kapott Kovács Ádám, és pályára lépett Kajtár Mátyás is, sőt, nem csak pályára lépett, fontos gólt is szerzett a válogatott mezében.