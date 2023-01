A Széktói Stadion jelenleg közel 2500 néző befogadására alkalmas, ebből nagyjából 2000 belépő adható el a hazai szektorokba. A városi oldal felújítását a klub éppen a téli időszakra szánta, s noha kicsit várni kellett elindulására, januárban megindultak a fejlesztések.

– A Széktói Stadion jelenleg nem felel meg minden NB I.-es kritériumnak, erre a szezonra viszont bizonyos feltételek alól felmentést kapott a klub, azzal a kitétellel, hogy ahogy lehetőség van rá, kezdjük el fejleszteni a létesítményt. Erre már csak azért is szükség van, hogy méltó körülmények között fogadhassuk az ellenfeleket és a szurkolókat is – mondta a létesítmény állapota kapcsán dr. Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője. – Most januárban elindult úgymond a második üteme ennek a fejlesztésnek az MLSZ jóváhagyásával. Ez a szemközti, úgynevezett „városi” oldal ráncfelvarrását jelenti. Olyan munkálatokra kerül sor, mellyel alkalmassá tudjuk tenni azt a oldalt is arra, hogy szurkolókat fogadhassunk. A lelátó betonburkolatát kell biztonságos módon felújítani, illetve ott is ki kell építeni a beléptetőrendszert, az igényeknek megfelelő mosdókat, illetve büfét.

A klubnál úgy számolnak, hogy a harmadik tavaszi mérkőzésen, a már márciusban esedékes Vasas elleni hazai bajnokin nyitnák meg a városi oldalt, ebbe persze még beleszólhatnak a nem várt időjárási körülmények is.

– Bízom benne, hogy a harmadik hazai mérkőzésen, a Vasas ellen március elején meg tudjuk nyitni azt az oldalt is. Az időjárás persze még átírhatja a terveket, de ezt tűztük ki, ezáltal a nézőszámunk is növekedhet. Örülünk, hogy egyre több néző kilátogat a mérkőzéseinkre, a találkozók nagy része a lehetőségeknek megfelelően telt ház előtt zajlott. Ez közel 2500 nézőt jelent. Bízom benne, hogy ez a lelkesedés megmarad – mondta dr. Filus Andor.

Kecskeméten nem állnának meg itt, a klubnak további elképzelései és tervei vannak arra, hogyan tudnának minden követelménynek megfelelni a későbbiekben is, ebben a város és a polgármester támogatására is számíthatnak majd.

– Terveink és elképzeléseink vannak, illetve az MLSZ infrastruktúra szabályzata alapján is megvan az, hogy minek kell még megfelelnünk. Dolgozunk ezen, a város, illetve Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterasszony is teljes mellszélességgel azon van, hogy tudjuk folytatni a további ütemekkel a fejlesztéseket. A mai gazdasági környezetben ez nem könnyű, de mi is és a város is mindent megteszünk azért, hogy megtaláljuk a szükséges forrásokat ehhez – tette hozzá dr. Filus Andor.

A klubnak még meg kell szereznie a szükséges pontokat a bennmaradáshoz, de a klubvezetésnek ettől függetlenül mindenre fel kell készülnie, első körben a tavasszal aktuális licenceljárásra.

– Bízunk benne, hogy jövőre is az élvonalban játszhatunk, ehhez persze még meg kell szerezni a szükséges pontokat is. Mi, vezetők persze minden téren próbálunk felkészülni előre. A csapat és a stadion NB I.-es licence is egy évre szól, ezt tavaly nyártól kezdve kell nézni. Most indul február 1-el a következő szezonra szóló licenceljárás. Ez a teljes klubot vizsgálja, akár gazdaságilag, akár infrastrukturálisan. Ennek keretein belül fogjuk kezdeményezni, hogy a következő szezont is a Széktói Stadionban tölthessük – tette hozzá az ügyvezető.