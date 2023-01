Legutóbb 2011-ben tudott nyerni Kecskeméten a körmendi csapat, így ha csak a statisztikákat nézzük, a hazai pálya a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mellett szól. A Debrecen elleni siker lélektanilag fontos volt Forray Gáborék számára, ám ahhoz, hogy újabb lépést tegyenek a rájátszás felé, újabb közvetlen riválist kell felülmúlniuk pénteken. Az előző szezonban több nagy csatát is megvívott az Egis Körmenddel szemben a KTE, elég csak a rájátszásra elődöntőjére visszaemlékezni, amikor öt mérkőzésen dőlt csak el, hogy ki jut ebből a párosból a fináléba. Akkor a hazai pálya előnyét mindannyiszor kihasználták a csapatok, így 3-2-es összesítéssel a Körmend jutott tovább, hogy végül ezüstérmesként zárja aztán az előző kiírást. Idén egy sorozat már megtört ebben a párosításban, hiszen a Kecskemét 13 év rossz idegenbeli szériája után, 75–74-re tudott nyerni a 4. fordulóban Körmenden.

A vendég gárdánál azóta történek személyi változások a keretben és a szakmai stábban egyaránt.

A tabellára tekintve a két együttes közvetlen egymás mellett áll. Nyolc-nyolc győzelemmel a Kecskemét a 7., míg a Körmend a 8. pozíciót foglalja el. A kecskeméti parketten 2011-ben tudott utoljára nyerni a Körmend, és a jó hazai szériának a folytatása a cél most pénteken is. Ehhez várhatóan harcos mérkőzést kell megnyerni.

– A Körmendet sosem szabad lebecsülni, mert ahogy közeledik a tavasz, mindig összeállnak és bejutnak a rájátszásba – hívta fel a figyelmet Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH vezetőedzője a meccs előtt. – Nem téveszthet meg minket az eddigi szereplésük, erős keretük van, rutinos és minőségi játékosokkal. Az eddigiek során voltak hiányzóik, játékost és edzőt is cseréltek, de látszik, hogy folyamatosan javul a teljesítményük. A két amerikai hátvéd határozza meg a játékukat, mellettük pedig Cakarun az, aki veszélyes lesz számunkra. Nem kell bemutatni Ferenczet és Durázit sem, rájuk is készülünk.

Egy nagyon nehéz és harcos meccsre számítok. Mi továbbra sem vagyunk könnyű helyzetben, mert a hét elején még mindig voltak kisebb-nagyobb problémák, ami miatt nem tudtunk teljes kerettel készülni.

Most is, mint legutóbb, az összecsapás előtt fog eldőlni, hogy ki áll rendelkezésre, és hogy hány percet tud vállalni. Egy cél lebeg a szemünk előtt, hogy folytassuk a Körmend elleni jó hazai szériát, és mi kerüljünk ki győztesen a végén. Ez azért is fontos, mert a vasiak szintén közvetlen riválisaink a rájátszásba való kerülést illetően. Szurkolóink biztatása most is óriási szükségünk van, bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak pénteken a Messzi István sportcsarnokba – zárta gondolatait a kecskemétiek vezetőedzője.

Az Egis Körmend elleni mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban Kecskeméten.