Vasárnap jelentette be a ScoreGoal Kecskemét Futsal, hogy center pozícióba egy rutinos brazil játékost igazolt, Maico Juliano Fendrich a múlt héten már együtt készült a csapattal.

A brazil center 1988-ban született. Hazájában 2012-ben bajnok és gólkirály lett a Hering Blumenau gárdájával. Három esztendővel később Libertadores Kupát nyert a Brasil Kirin (jelenlegi nevén Magnus) együttesével. Csappattársai voltak akkor a sportág legendái: Falco, Thiago, Rodrigo és Betao. Ugyanabban a szezonban brazil kupaezüstöt is bezsebelt. Azt követően Kínában folytatta ezután, ahol a Shenzennel bajnoki címet szerzett. 2016-ban már Párizsban számítottak rá a Sportingnál, itt is megnyerte a pontvadászatot. Ezt követően négy éven át a spanyol élvonalban futsalozott a Palma, Santa Coloma és a Jaen kötelékében. A 2021/22-es évadban aztán visszatért a francia fővárosba, és ismét bajnoki aranyat akasztottak a nyakába. Az európai sikerek után újra szülőföldjén, a Tubarao csapatában bővülte a labdát, innen igazolt most januárban Kecskemétre.

A mindkét lábát kitűnően használó Maicoval a szezon végéig kötött megállapodást az SG Kecskemét Futsal, szerződéshosszabbítási opcióval kiegészítve.