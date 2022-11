Két nap alatt 150 rögbi sportoló fogja tesztelni a Széktói Stadion Atlétika Centrumának gyepét. Szombaton a KARC és a Nagykőrös között történelmi összecsapásra kerül sor 13 órától az NB I. utolsó fordulójában, a két alföldi szomszédvár ugyanis először találkozik fennállása óta hivatalos mérkőzésen. Az 1979-ben alapított kecskemétiek, legöregebb honi rögbi klubként a hivatalos bajnoki rendszer 1990-es elindítása óta megszakítás nélkül már 31. szezonjukat tapossák a legfelsőbb osztályban. Ezzel szemben a Honfoglalók tudatos és szisztematikus utánpótlás nevelő munkájuknak köszönhetően 2020-ban indítottak először felnőtt csapatot az NB II.-ben, amit kétszer is toronymagasan nyertek, mígnem idén májusban osztályozón múlták felül az NB I. sereghajtóját a Debreceni Huszárokat, ezzel kivívva a legfelsőbb osztályba jutást. A 2022-23-as pontvadászat őszi etapjában pedig nem kisebb fegyvertényt hajtottak végre, mint hogy megszerezték az első győzelmüket a Budapest Exiles ellen. Bár a tarsolyukban van még egy szoros (Batta) és két sima (Esztergom, Szeged) vereség is, az eddigi teljesítményük mindenképpen máris megsüvegelendő. A csapat játékos-edzője, motorja, Tóth Dániel Kecskeméten, Kovács Attila kezei alatt ismerkedett meg a sportággal és egészen 2019-ig viselte a kék-fehér kecskefejes mezt. Sokan féltették az újoncot, hogy a sorozatos kemény meccsek majd próbára teszik a nem éppen bőséges keretüket, de ők minden kétkedő és féltő hangra rácáfoltak eddig.

A KARC idei vesszőfutása két héttel ezelőtt sem szakadt meg. A bajnoki címvédő Szeged otthonában a félidőben még vezetett a hírös városi gárda, hogy aztán az utolsó 20 percben a Gorillák két céllal a maguk javára fordítsák a mérkőzést. A balszerencse sorozat újabb epizódjában sérülés miatt a csapatkapitányát, Nagyhegyesit is elvesztette a KARC, régen látott ritka vendégként viszont némi jó hír is beköszöntött a klub háza tájára, miután a szombati derbire többen is visszatérnek a maródiak majd tucatnyi hosszú sorából: Orovecz, Horváth Márton és Bartus is játékra jelentkeztek. Aponte edző csapata egyre inkább karakteressé válik a mutatott játékot illetően, óriási lökést adna a gárdának, ha sikerülne behúzni első bajnoki győzelmüket, ami a körbeveréseknek köszönhetően akár a tabella aljáról a negyedik helyig is repíthetné a kék-fehéreket.

November 6-án vasárnap 10 órától a fiúk után a nőké lesz a főszerep az Atlétika Centrumban, ugyanis Kecskeméten rendezik a Női 7s Magyar Bajnokság 4. fordulóját. A torna rendszerű bajnokságban a KARC-KESI U16 leány csapata is pallérozódik, tornáról-tornára közelebb kerülve ellenfeleihez. Óriási fegyvertény lenne, ha ezúttal a hazai környezettel megtámogatva első győzelmüknek is örülhetnének.