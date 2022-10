Nagy, szinte nyomasztó hazai fölénnyel indult a találkozó. A 8. percben Erős lepte meg gyorsaságával a vendégcsapat védelmének a jobb oldalát, a középre adása kitűnő volt, Nagy Viktor az ötösön nem találta el jól a labdát, így kimaradt a helyzet. A 12. percben veszélyeztetett először a vendégcsapat, Panic tette ki jobbra a labdát, Kokljevci nem vacakolt, az oldalvonal közeléből kapura durrantotta, Nagy Szabolcsnak nem volt nehéz dolga. A 15. percben ismét Erős vágtatott el a bal oldalon, középre passzolt, a labda egy közvetítéssel Nagy Viktor elé került, aki 15 méterről megcélozta a jobb alsó sarkot, Durdevac vetődve mentett. Továbbra is óriási nyomás nehezedett a Kunbaja védelmére. A hazaiak nagy kedvvel passzolgattak, tették-vették, és ami ennél is fontosabb, birtokolták a labdát, a vendégek elsősorban Sicar fejét keresték, ha olykor előre bírtak ívelni. A 26. percben Nagy Dániel rajzolta be szögletből a labdát mintaszerűen az ötösre, a berobbanó Erős a kapu közepébe fejelt, 1–0. A játék képe ezt követően sem változott, kivételt a 38. perc jelentett, amikor Panic tekerte be szabadrúgásból a játékszert a bal oldalról, a berobbanó Zigic fejelt, Nagy Szabolcs azonban ekkor is tudta a dolgát.

Az 51. percben szöglethez jutott a vendégcsapat. Akárcsak az első játékrészben, érezték a kunbajaiak, hogy ritka lehetőség a számukra a gólszerzésre a pontrúgás, ennek megfelelően nagy volt a készülődés a kapu előtt. Talán túlságosan is nagy, a pozíciókeresés közben ugyanis az egyik hazai játékos elterült a füvön. A játékvezető kifutott az asszisztenséhez, aki jelezte neki, hogy látta az esetet, majd az asszisztens beszámolójának a meghallgatása után a piros lapot mutatta fel Kujundzicnak.

Az 53. percben Panic egy szöglettel felérő szabadrúgásból kis híján a léc alá csavart, Nagy Szabolcs mentett.

A szöglet után a hosszú sarokról visszafejelt labdát Sicar a jobb saroknál érte el, de nem bírt a kapuba találni. A kiállítást követően jó tíz percre fölénybe került a vendégcsapat, érdekes módon lassították, fékezték a játékot, és közben pontrúgásokkal igyekeztek veszélyeztetni. Az 56. percben hazai szögletet követően Kanyó küldött meg egy bombaerős fejest a bal felső sarok irányába, Durdevac bravúrral hárított. Két percre rá Magony vágott ki nagy szólót a jobb oldalon, kemény, lapos lövéssel zárta le, a vendégek kapusa lábbal védett. A 62. percben állt a legközelebb a gólszerzéshez a Kunbaja. Borenovic szabadrúgásból a bal alsó sarokra tekert, Nagy Szabolcs vetődve szögletre mentett. A szögletet Panic lőtte be, a berobbanó Ivkovic Ivandekic az ötösről durrantott fölé, és mint kiderült, lőtte el ezzel a vendégcsapat utolsó adag puskaporát. Ezt követően visszaragadta magához a kezdeményezést és a labdát a Kiskunfélegyháza. A 70. percben Nagy Dániel indult meg a jobb oldalon, betört, két lövőcsellel két embert kicselezett, majd a hosszú sarok mellé lőtt.

A 78. Bálint egy remek labdamentés után nagy szólót vágott ki, Nemesvárihoz passzolt, aki balról, 12 méterről a kivetődő kapus fölött a kapu közepébe tekert, 2–0.

Öt percre rá újra Nemesvári veszélyeztetett egy nagy szólót követően, Durdevac bravúrral mentett. A labda kisvártatva Ábel elé került, aki jobbról remek érzékkel próbálta átemelni a kapus fölött a labdát, Durdevac azonban szögletre tudta tolni azt. A 85. percben Makány került lövőhelyzetbe, két lövőcsellel lopta a távolságot, majd 16 méterről tüzelt, a bal alsóba tartó labdát Durdevac ütötte ki. Az eredmény már nem változott, a Kiskunfélegyháza ezen a találkozón a második félidő első negyedóráját leszámítva nem hagyott kétséget afelől, hogy ki nyeri meg ezt a mérkőzést.