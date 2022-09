Megyei I. osztály

Bácsalmási PVSE-Kiskunfélegyháza 1–1 (0–0)

Bácsalmás, 200 néző, vezette Hagymási Attila (Vén Krisztián, Tóth István).

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Harnos, Denkivity, Körmöci, Csanádi (Nincsevics 83.), Szűcs Sz., Crkvenjakov, Gabric (Horváth 83.), Szalma, Bálity (Benkő 75.), Zsoldos.

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Szűcs D., Nagy D. (Oroszi 65.), Magony (Bálint 65.), Valkai, Erős (Makány 87.), Nagy V., Kanyó, Urbán, Szabó (Ábel 71.), Nemesvári (Kurgyis 76.)

Sárga lap: Bálity 36., Szűcs Sz. 63., Crkvenjakov 86., ill. Szűcs D. 39., Erős 45., Szabó P. 63., Kanyó 80. perc.

Gól: Kanyó 82. illetve Harnos 88. percben.

Teslic Igor: – Nem volt megfelelő a felkészülésünk ugyanis sérülések hátráltattak bennünket. Ennek függvényében a meccs elején aláírtam volna a döntetlent. Azt gondolom, hogy a játék alapján ez igazságos is. Igaz hogy Félegyháza többet birtokolta a labdát, de konkrét helyzetig nem tudtak ők sem- igaz mi sem- eljutni. Egy szöglet után megszerezték a vezetést, szerintem akkor már mindenki azt hitte, hogy ők megnyerik a mérkőzést, viszont mi utána tudtunk egyenlíteni. Mi ennek az egy pontnak örülünk, hogy a tavalyi bajnok ellen a szezonnyitó meccsen itthon tudtuk tartani az egy pontot.

Némedi Norbert: – Azt gondolom, hogy végig nyílt játékot játszott mindkét csapat. A végeredmény szempontjából igazságos eredmény született. Nekünk kicsit fáj, hogy a hajrában kaptuk az egyenlítő gólt, de tavaly az utolsó sípszó előtt rúgtuk be a győztes gólt és vittünk el Bácsalmásról egy pontot. Az élet mindig döntetlenre játszik, igazság szerint ez volt ma.

Soltvadkerti TE–Kunbajai SE 2–1 (0–0)

Soltvadkert, 150 néző, vezette: Tihanyi Gábor (Halász József, Szabó Richárd)

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Katona (Kelemen 87.), Willy Nna, Supka, Farkas B. (Rácz 78.), Tóth Á., Plichta, Gémesi (Varga B. 78.), Fék, Bashiri (Pál 91.). Edző: Molnár László

Kunbaja: Durdevac – Kujundzic (Balunovic 68.), Ivkovic, Zigic, Ikrás (Milovanovic 68.), Kokljevci (Sojic 59.), Sicar, Momcilov, Panic, Sotra(Bélavári 74.), Borenovic. Technikai vezető: Varga Zoltán

Gól: Katona a 47., Farkas B. az 55., illetve Kokljevci a 48. percben

Sárga lap: Fék a 27., illetve Borenovic a 34., Kujundzic a 44. percben

Kiállítva: Zigic az 56. percben

Molnár László, a Soltvadkert edzője: - Hatalmas gratuláció a csapatomnak, nagyszerű győzelmet arattunk. A vadkerti csapat március közepén nyert utoljára bajnoki mérkőzést. Sajnos a múlt héten vereséggel kezdtük a bajnokságot és nagyon szerettünk volna javítani. Kiderült, hogy többen is covidosak voltak a csapatban a bajai mérkőzés után. A hétközben én sem tudtam edzésen jelen lenni a betegség miatt. Ugrai Imrének köszönöm, hogy megtartotta helyettem az edzéseket és felkészítette a csapatot. Ezt a mai győzelmet neki is ajánljuk, hiszen hatalmas szerepe volt ebben a sikerben.

Varga Zoltán, a Kunbaja elnöke: - Sajnos vereséggel mutatkoztunk be ebben az osztályban. A csapatunknak fejlődnünk kell még a folytatásban. A Soltvadkertet ismertük, ugyanis láttuk őket a Baja elleni mérkőzésen. Van hat napunk, hogy kijavítsuk a hibáinkat, és hogy felvegyünk azt a fordulatszámot, amit ez a bajnokság megkövetel. A Lajosmizse ellen bízom benne, hogy tudunk győzni.

Kecel FC–Kalocsai FC 2–0 (0–0)

Kecel, 120 néző, vezette: Stefánovits Gábor István (Papp Roland, Rácz Béla)

Kecel: Borka – Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula P., Patai, Torma (Sajdik 69.), Brindza, Sndula J. (Dulai 46.), Döbrentei (Gyenizse 56.), Herczeg. Technikai vezető: Pandur László

Kalocsa: Vatai – Busa (Práger 86.), Rideg, Pirisi (Nádasdi 69.), Matos, Kerekes, Lakatos-Lengyel, Tóth L., Monori (Bányai 46.), Romsics (Kohány G. 46.), Rábóczki (Tamás 79.). Vezetőedző: Kohány Balázs

Gólszerző: Patai 49., Gavula 57. percben.

Sárga lap: Döbrentei 41., Gyenizse 85., illetve Rábóczki 37., Nádasdi 73., Kerekes 80., Kohány G. 80. perc.

Pandur László: – A Kiskunfélegyháza ellen a második félidőben már megfelelő pályára állt a csapat, ott sem érdemeltünk vereséget, így reménykedtünk, hogy onnan tudjuk folytatni a Kalocsa ellen is. Felejthető első félidőt produkáltunk, magunkhoz képest sok hibát követtünk el, nem pörögtek fel kellően néhányan. Az öltözőben újra pályára kellett állítani a csapatot, szerettünk volna dominálni, más is lett a játék képe, két gólt is szereztünk. Helyzeteink alapján ennél akár többet is lőhettünk volna. A Kalocsa nagyon szívós ellenfél volt, folyamatosan jöttek ránk, vezetésünk után így nekünk is több terünk volt. Sokat jelentett, hogy kapusunk kitűnő teljesítményt nyújtott, amikor nagyon jött a Kalocsa. Sikerünk titka talán az volt ma, hogy védelmünk jól reagált a Kalocsa felívelt labdáira, így túl nagy helyzet nem adódott ellenfelünk előtt, ugyanakkor a kontráink veszélyesek voltak. Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. A csapat minden tagját kiemelném, de Gavula Leventét mindenképpen, aki gólpasszt és gólt jegyzett, ezen felül is voltak még lehetőségei.

Kohány Balázs: – Az elmúlt két hetünk nem volt zökkenőmentes, mert betegség söpört végig a csapaton, és még sérülések is hátráltattak minket. Ez meglátszott az összeállításon és a mérkőzésen is. Sajnos ez fiatal, újjá alakuló csapatban minden egyes hiányzó érzékeny veszteség. Ennek ellenére kiegyenlített meccset játszottunk, két egyéni hibánkat azonban kihasználták. Rúgtunk két kapufát, két tizenegyest nem kaptunk meg, de összességében magunknak köszönhetjük, hogy itt nem szereztünk pontokat, mert ekkora hibákat nem szabad elkövetni. Ny. A.

Akasztó FC–Kiskőrösi LC 0–3 (0–1)

Akasztó, 250 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Kocsis Tamás, Kaszala Mihály)

Akasztó: Németh ZS. – Molnár (Szrenkó A. 75.), Kerekes, Szabó Zs., Boldizsár (Szabó N. 75.), Bajusz (Kapus 46.), Németh T., Palla, Szabó I. Sz. (Vincze 59.), Dobosi, Márki (Szabó II. Sz. 59.). Edző: Szrenkó István.

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Dunai (Karf 85.), Nagy A., (Andó 78.), Mihály, Tóth Á., Amin (Agócs 69.), Budai, Tóth M., Pintyi. Edző: Agócs Zoltán.

Gól: Dunai a 21., Nagy A. a 48., Tóth M. a 85. percben.

Sárga lap: Németh T. 22., Boldizsár 39., ill. Dunai 28.