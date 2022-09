A megújult pályán a klub elnöke, Endrődi Ferenc segített unokájának, Ábelnek elvégezni a mérkőzésen az ünnepélyes kezdőrúgást, miután gyászszünetet is tartottak az akasztói pályán. Mindjárt a 2. percben Szedmák küldött meg egy nagy lövést jobb külsővel, a labda magasan fölé szállt, ám aztán az öltöző nyitott ajtaján bevágódott. Tor! kiálthatott volna joggal minden német szurkoló – a németek ugyebár nem gólt kiabálnak találatok után – és szó szerinti értelmemben igaza lett volna. A 3. percben szép összejátékkal vitték fel a kiskőrösiek a labdát – meg is jegyezték a vendégek cserepadján, hogy a régi pályán ilyen akció szóba se jöhetett volna –, végül Tóth Ákos tüzelt nem sokkal a jobb felső sarok fölé. A 8. percben Nagy Attila vállalt el egy lövést a jobb oldalról, cimbalomszögből, nem sokkal tévesztette el a hosszú sarkot. Az első negyedóra zárásakor Németh Zsolt védte bravúrral Tóth Márk bombáját. Addig-addig támadott a vendégcsapat, mígnem a vezetést is megszerezte. A 21. percben Amin adott le egy kemény lövést balról, az oldalvonal közeléből, egy védő blokkolta, a labdára azonban Dunai csapott le, és 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–1. A 28. percben a saját nagy bedobása után Szabó I. Szabolcshoz került vissza a labda, ő balról nagy lövést eresztett meg a hosszú sarok irányába, a kiskőrösi portás vetődve mentett. A 30. percben újra Némethnek kellett bravúrral hárítania. A 46. percben Pintyi szögletét követően Nagy Attila fejelt kapura, a léc alá tartó labdát Németh bravúrral ütötte a léc fölé.

A második játékrész elején Szedmák ívelt előre, Nagy Attila mellel levette, egyúttal maga elé tette a labdát, ezzel mindjárt helyzetbe került, és tizenkét méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 0–2. Az 55. percben Budai eresztett meg jobbról, 14 méterről egy hatalmas bombát, a hazai kapus, népszerű becenevén Möti ezúttal a levegőben úszva mentett. Küszködött, próbálkozott a hazai gárda, de helyzeteket továbbra is inkább a kék-fehérek dolgoztak ki. Mint a 67. percben, amikor Nagy Attila ki ugratta ki egy zseniális előrepasszal Tóth Márkot, a kapujából kirobbanó Németh a levegőbe emelkedve tudott tisztázni. A 70. percben a legnagyobb hazai helyzet maradt ki. A mérkőzésen rengeteget dolgozó Palla adott be jobbról, a középen érkező Boldizsár kapásból lőtt, labdája nem sokkal fölé ment. Már csak öt perc volt hátra, amikor a nagy kedvvel játszó Dunai indult meg Tóth Márk passzával a félpályáról, két védő követte. Miután a kőrösiek Rudija nagy vágta után végül elakadt, nem elveszítette a labdát, hanem visszatálalta Tóth Márk elé, aki húsz méterről irtózatosan kilőtte a bal fölső sarkot. Szépségdíjas találat volt. Az eredmény már nem változott, teljes joggal ünnepeltek a kiskőrösiek a lefújás után, hiszen ilyen arányban is megérdemelten győztek.

Akasztó FC–Kiskőrösi LC 0–3 (0–1)

Akasztó, 250 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Kocsis Tamás, Kaszala Mihály)

Akasztó: Németh ZS. – Molnár (Szrenkó A. 75.), Kerekes, Szabó Zs., Boldizsár (Szabó N. 75.), Bajusz (Kapus 46.), Németh T., Palla, Szabó I. Sz. (Vincze 59.), Dobosi, Márki (Szabó II. Sz. 59.). Edző: Szrenkó István.

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Dunai (Karf 85.), Nagy A., (Andó 78.), Mihály, Tóth Á., Amin (Agócs 69.), Budai, Tóth M., Pintyi. Edző: Agócs Zoltán.

Gól: Dunai a 21., Nagy A. a 48., Tóth M. a 85. percben.

Sárga lap: Németh T. 22., Boldizsár 39., ill. Dunai 28.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Rettentően szomorúak vagyunk, hogy az új pályán vívott mérkőzésünket elveszítettük. De amiatt legalább ennyire szomorúak vagyunk, hogy az a lendületnek, annak az akarásnak, annak a küzdeni tudásnak, aminek a jánoshalmi mérkőzésen a tanúi lehettünk, ma sajnos a nyomát sem láttuk a csapaton. És szomorúak vagyunk amiatt is, hogy a szépszámú közönségnek nem tudtunk örömöt szerezni. Igyekeztek, próbálkoztak a srácok, de ma nem akart összejönni semmi. Jellemző, hogy egyetlen játékost lehet kiemelni a csapatunkból, mégpedig a kapus Németh Zsoltot. A kiskőrösieknek gratulálunk a győzelemhez, nincs mit tenni, mint ezt a mérkőzést mielőbb elfelejteni, és készülni a hétvégi, Kecskemét elleni találkozóra.

Agócs Zoltán, a Kiskőrös edzője: – Tudtuk, hogy mire kell készülnünk, és azt is, hogy itt, Akasztón csak vért izzadva lehet egy Kiskőrösnek győznie. Szerencsés periódusokban rúgtuk a gólokat. Érthetetlen mód az első találatunk után mi zavarodtunk meg, és ott fölénybe került húsz percre az akasztói csapat. A második félidő elején lőtt gólunk már megnyugtatott minket, utána már higgadtan játszottunk, a harmadik találatunk pedig hab a tortán. Gratulálok a csapatomnak, de az Akasztónak is. Ők is nagyot küzdöttek, de ma jobbak voltunk.