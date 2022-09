A hazaiak az előző fordulóban a Soroksár ellen játszottak, és vereséggel zárták a találkozót. A Soroksár már két góllal is el tudott lépni, s bár a hosszabbításban Domján Attila csapata szépíteni tudott, ez a gól már később érkezett ahhoz, hogy azt újabb követhesse még, így a hazaiak 2-1-re nyerni tudtak. A Balaton-partiak az átigazolási időszak hajrájában kölcsönbe megkapták a Pécsi MFC-től Makrai Gábor támadót, aki már be is mutatkozott a Soroksár ellen, egy félidőt játszott, élvonalban szerzett rutinjával sokat segíthet a jövőben. A siófokiak az eddig lejátszott hét fordulóból hármat megnyertek, egy alkalommal döntetlent játszottak, háromszor pedig vesztesként hagyták el a pályát, így tíz pontot gyűjtöttek.

Ugyanennyi pontja van a Tiszakécskének is, csupán a gólkülönbség tekintetében áll jobban a mostani vendéglátó Visinka Ede tanítványainál, akik jó hangulatban készülhetnek összességében a túrára. A vendégek az elmúlt fordulóban nagyot játszottak a Szombathely ellen, és begyűjtötték a három pontot. A csapatból több játékos is kiváló teljesítményt nyújtott. A vezetést büntetőből szerezték meg akkor a hazaiak, de második találat szenzációs volt Gyurján Bence részéről. A támadó egy hosszú labdavezetés és egy csel után parádés gólt lőtt.

A Siófok elleni mérkőzés kapcsán is bizakodó a mérkőzés hőse, aki elsősorban azt hangsúlyozta, hogy csapatként kell nagyon egyben lenniük ahhoz, hogy újabb sikerélménnyel gazdagodhassanak idegenben is.

– Mindenképpen hasonló felfogásban és hasonló elánnal, csapatként kell kimenni a pályára – mondta Gyurján Bence. – Ha azt a játékot, azt mentalitást, és az egymásért küzdést, amit a Haladás ellen is játszottunk tartani tudjuk, akkor nem kell megijedni senkitől. A Siófok is jó formában van, az elmúlt bajnokságban a tabella elején végeztek. Úgy gondolom, hogy vasárnap a győzelemért kell játszanunk, és remélem, hogy meg is tudjuk valósítani.

Bizakodó a Tiszakécske vezetőedzője, Visinka Ede is a vasárnapi meccs előtt, annak ellenére is, hogy idegenben egyelőre nem nagyon megy a Tisza-parti gárdának, csupán egy csákvári pontszerzést tud felmutatni a pozitív oldalon a társaság.

– Az elmúlt fordulóban aratott magabiztos győzelmünk feldobta a csapatot – mondta Visinka Ede, a tiszakécskeiek vezetőedzője. – Az a célunk, hogy a vasárnapi mérkőzésbe is keményen beleálljunk, mert az utóbbi időszakban nem sok sikerünk volt idegenben, mindössze Csákvárról hoztunk el egy pontot. Szeretnénk most megszakítani ezt a rossz sorozatot.

Nem lesz könnű dolga a tiszakécskei játékosoknak, mert a Siófok kifejezetten stabil együttes, ráadásul ezt saját bőrén is megtapasztalhatta a TLC elég sok alkalommal már az utóbbi időszakban.

– Valamilyen szinten adósai vagyunk a Siófoknak, mert az elmúlt bajnokságban hazai pályán és idegenben, de még előkészületi mérkőzésen is kikaptunk tőlük. Az az igazság, hogy a Balaton-partiaknak nagyon stabil csapatuk van, nagyon jól játszanak. Annak ellenére, hogy az előző fordulóban a Soroksártól kikaptak, kemény ellenfélnek bizonyultak.

Nagyon nehéz feladatunk lesz, ha pontot, pontokat akarunk rabolni tőlük. Jelenleg ők is a középmezőnyben helyezkednek el a tabellán.

Pár meghatározó játékos elhagyta őket, de akik helyettesítik a távozókat, azok is ügyes labdarúgók. Nem akarok jóslatokba belemenni, de sokkal több kell annál, mint amit eddig nyújtottunk az idegenbeli mérkőzéseinken, ha el akarunk valamilyen pozitív eredményt elérni. A Haladás ellen mutatott játékkal elégedett voltam, mert nagyon sok jó teljesítmény volt a csapaton belül. A Siófok ellen is mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, de az elmúlt időszakban nem sok babér termett nekünk ellenük. Éppen ezért nagyon szeretnénk azt, ha pozitív eredményt tudnánk elérni – fogalmazta meg az elvárásokat Visinka Ede.

A mérkőzést vasárnap 17 órás kezdéssel rendezik meg a siófoki stadionban.