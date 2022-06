Igazi ki-ki rangadót vívtak Kunszentmiklóson a bajnoki címért, szép számú közönség előtt. Nem is csoda, hiszen hazai győzelem esetén ugyanis a Miklósi GYFE került volna előnybe az utolsó fordulóra, döntetlen esetén a Ladánybene, utóbbi csapat pedig győzelemmel már egy fordulóval a zárás előtt bebiztosíthatta az első helyet. Bő negyedóra telt el a mérkőzésből, amikor a vendégek reményei kezdtek realizálódni. Szabadrúgáshoz jutottak a kapuval szemben, 17 méterről, Rideg Ferenc nem keresgélte a sarkokat, hanem irtózatos erővel bombázott a hálóba, 0–1. Jó húsz percre rá a gólkirályi címért is versenyben lévő Spiegelberger Tamás ívelt be szögletet, tulajdonképpen kapura, a labda a felső lécen csattant, a lepattanót pedig Tóth Zalán passzolta közelről Janovics Sándor kapujába, 0–2. A félidő zárása előtt harmadszor is beköszönt a vendégcsapat. Egy előrevágott labdáért Spiegelberger harcolt meg keményen, és két védővel a nyakán, a kapus is kicselezve gurított az üres kapuba, 0–3.

Fotó: Gulyás Sándor

Noha reménytelennek tűnt a helyzete, a hazai csapat azért igyekezett megnyomni a második játékrész elejét, abban a reményben, hogy sikerül csökkentenie a hátrányát. Idővel aztán egyre veszélyesebbé váltak a benei kontrák, és gólt már csak a vendégcsapat szerzett: a 75. percben Spiegelberger Tamás egy nagy szóló végén talált be a hazai kapuba, 0–4. A végére jutott még egy-egy piros lap mind a két oldalra, de ez aligha zavarta a vendégeket, akik a mérkőzés után spontán ünneplést rendeztek, hogy a jövő héten hazai pályán ünnepeljék meg a szurkolóikkal együtt a bajnoki cím megszerzését.