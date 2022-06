– Jó érzések fogtak el, ahogy beléptem a stadionba, hiszen rengeteg ismerős arc fogadott. Abszolút abba a jó hangulatú közegbe csöppentem bele, amit már tavaly is nagyon megszerettem. Az NB I. természetesen mindig is a célom volt, örülök, hogy Kecskeméten ez most megvalósulhat. A munkát nagyon várom, sosem voltam az a típus, aki nem állt bele teljes mellszélességgel. Szeretnék stabil helyet szerezni a kezdőben, minél jobb teljesítménnyel, megmutatni azt, hogy helyem van az NB I-ben. A csapat célja természetesen a bennmaradás lesz, én azzal a hittel tértem vissza, hogy ez megvalósítható – mondta Belényesi Csaba.