Azok után, hogy a Kecskeméti TE bravúros szereplés végeredményeként feljutott az NB I.-be, megvolt az esélye annak is, hogy a klub tartalékcsapatot indítson az NB III.-ban. A kecskeméti szakvezetés mindent mérlegelt a nevezési határidőig, és végül úgy döntöttek, hogy élnek a kínálkozó lehetőséggel, aminek a saját nevelésű fiatalok lehetnek a nyertesei.

– Mindent mérlegre tettünk, végül úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk veszni hagyni ezt az esélyt – mondta Szabó Tibor, a csapat leendő vezetőedzője. – A tartalékcsapatot egy átmenetnek szánjuk az utánpótlás- és a felnőtt futball között, ami egy jó lehetőség lehet az U19-ből kiöregedő játékosoknak, illetve azoknak a tehetséges ifijátékosoknak is, akiknek ez már egy újabb szintlépés lehet. Tartalékcsapatról van szó, és ahogy az ebben az esetben lenni szokott, visszajátszókkal is számolhatunk majd az NB I.-es keretből a fiatalok mellett.

A tartalékcsapatokra külön szabályok vonatkoznak a bajnokságban, így alapvetően a 2001-es, vagy fiatalabb születésű labdarúgókra kell épülnie a keretnek, mely mérkőzésenként négy túlkorossal egészíthető ki.

Kecskeméten a keret magja a 2003-as utánpótlásból frissen „kiöregedő” játékosokra épül majd, kiegészülve a 2004-es és adott esetben fiatalabb játékosokkal, de a klub törekszik arra is, hogy korábbi akadémistáit is újra felkarolja.

– A keret alapvetően a 2003-as korosztályra épül majd, ami kiegészülhet 2004-es ifistákkal is. Lesz 2002-es játékosunk is, több olyan korábbi akadémistát is vissza fogunk ugyanis igazolni, akik korábban itt futballoztak, de elkerültek menet közben más akadémiákra. A visszajátszókról minden esetben Szabó István és az első csapat szakmai stábja fog dönteni az adott forduló előtt, hasznos lehet ez a lehetőség nekik is arra, hogy játékba hozzanak egy-egy játékost, akár egy sérülésből visszatérve. Önálló csapatként, de rugalmasan kezeljük majd ennek megfelelően a keretet, ehhez a helyzethez a játékosoknak is hozzá kell majd szokniuk, hiszen az összeállítást befolyásolhatja majd az, milyen játékosokat kapunk vissza, illetve ki kerül fel mondjuk az U19-ből – mondta Szabó Tibor.

Felnőtt futballról lévén szó, természetesen az eredményesség sem utolsó szempont, de a fő cél azért mégis az, hogy az NB I.-es csapat meríteni tudjon a helyi nevelésű fiatalokból, ehhez pedig jó lehetőséget kínál az, hogy az utánpótlás-bajnokságnál magasabb szinten tudnak tapasztalatot gyűjteni a játékosok.

– Nagy valószínűséggel a Közép csoportba fogunk kerülni, ami véleményem szerint a legerősebb az NB III.-ban. A célunk természetesen az, hogy minél több rutint és tapasztalatot gyűjtsenek a játékosok, amiket később akár az NB I.-ben is kamatoztathatnak reményeink szerint. A minimális célunk természetesen a bennmaradás – mondta Szabó Tibor.

Nagyon motiváló lehet a fiatalok számára, hogy gyakorlatilag karnyújtásnyira lesz tőlük az NB I.-es öltöző, ez persze nem garancia semmire, nagyon sokat kell tenni azért, hogy oda be is léphessen valaki, és helyet szerezzen magának.

– A legfontosabb az, hogy gyűjtsenek tapasztalatot a fiatalok, és mutassák meg azt, mi van bennük. A motivációnak hatalmasnak kell lennie, hiszen egy NB I.-es csapat mellett dolgozhatnak majd. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, csak a játékosokon múlik az, hogy meddig tudnak eljutni. Ez a szezon egy nagy lehetőség, egyfajta befektetés is a pályafutásukba – mondta Szabó Tibor.

A KTE II. felkészülése június 27-én veszi kezdetét, mely során több felkészülési meccset is játszik az együttes. A harmadosztály küzdelmei július 31-én indulnak el, a csoportbeosztást később teszi közzé a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A szakmai stáb is kialakult, Szabó Tibor munkáját is az akadémia kötelékében dolgozó szakember segíti majd, a kapusedzői feladatokat pedig az a Nagy Zsolt látja el, aki 2008-ban játékosként még feljutást ünnepelt a klubbal, legutóbb Tiszakécskén dolgozott.

– Az első héten máris hét edzés lesz, míg az első edzőmeccsre Móron kerül sor július 9-én. Ellenfelünk lesz még a Cegléd, a Kiskunfélegyháza és a Jászberény is, majd a bajnokság július 31-én indul is. A szakmai stáb az akadémiáról kerül ki, az asszisztens edzőm Dócs Dániel lesz ennek megfelelően, aki az utánpótlásban végzett munkája mellett segít majd. A masszőrünk Prikidánovics Márk lesz, míg kapusedzőként Nagy Zsolt tér vissza a klubhoz, aki az U19-es és az U17-es kapusukkal is dolgozik majd. Emellett természetesen adott egy nagyon jó háttér az NB I.-es klubnak köszönhetően, ami önmagában hatalmas segítség munkánkhoz – zárta mondandóját Szabó Tibor.