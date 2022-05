Kapkodva, pontatlan kezdték meg az utolsó tíz percet a gárdák, végül Pollard tempója hullott be, 65–60. Wittmann harcolt ki támadót, ám elvesztette a labdát, a KTE, Diggs pedig könnyedén mehetett el az alapvonalon, 67–60. Hilliard triplájára Dramicanin reagált gyorsan a palánk alól, 70–62. Hendlein maradt üresen a gyűrű alatt, és könnyedén szerezhetett kosarat, újra meglett a közte tíz. Forray Gábor rögtön időt kért. Pollard három egymást követő triplája fontos pillanatokban érkezett, 74–71-nél Nikola Lazic kért időt, de ezt nem követte hazai kosár, Karahodzsics talált be, 74–73.

Sikertelen támadások következtek mindkét térfélen, egy perc volt még hátra, mikor Forray Gábor magához rendelte fiait, hogy kidolgozzák a nyerő taktikát a hajrára.

Pollard ihletett formában volt, elküldte védőjét egy csellel, majd kiválóan célzott távolról, 74–76. Kaposvári időkérés következett még volt egy-egy támadásra ideje a csapatoknak. Diggs hármasa lejött, a pattanót Karahodzsics szedte össze, Pollardnak pedig odaütöttek. Wittmann ellen is faultoltak, ő már dobhatott is ezért, és higgadt volt mindkétszer, 74–78. Hendlein szórt be egy triplát, 77–78. Pollard állhatott fault után a vonalra, és nem remegett meg a keze, 77–80. Krnjajszki még kiszorított helyzetből, a félpályán túlról elengedte dobását, de az nem ment be, így megérdemelten nyert a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és ezzel a sikerrel kiharcolta a rájátszást.

– Büszke vagyok, hogy egy ilyen csapatnak lehetek az edzője – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Ismét megmutattuk, hogy a helyén van a szívünk, és nem ismerünk lehetetlent. Vesztes helyzetből fordítottuk meg a meccset, és úgy gondolom, hogy megérdemelten jutottunk ezzel a rájátszásba. Nincs idő viszont nagyon az ünneplésre, egy napot pihenünk, aztán folytatjuk a munkát, hiszen a folytatásban Szolnok vár ránk majd, amely a magyar bajnokság egyik legerősebb gárdája. Köszönjük a szurkolóknak, hogy buzdítottak minket, ez a mai győzelem nélkülük nem sikerült volna.

Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 77–80 (21–15, 26–26, 18–17, 12–22)

Kaposvár: Hilliard 15/6, Plézer 3, Price 18/3, Hendlein 7/3, Martin 20/6. Cserék: Krnjajszki 2, Puska 4, Diggs 6, Ford 2. Vezetőedző: Nikola Lazic

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 35/21, Klobucar 7, Milutinovic 10, Kucsera, Karahodzsics 8. Cserék: Wittmann 9/3, Ivkovic, Dramicanin 9/3, Kiss 2. Vezetőedző: Forray Gábor