Kerekegyházán nagyon szeretik a focit, jó hangulatú meccseket szoktak ott játszani a csapatok lelkes közönség előtt, adódott tehát a kérdés a Kunszentmiklós elleni rangadó előtt, hogy vajon ilyen helyzetben, hogy a megye kettes bajnokságnak már vége van, tehát az első csapat leállt, ugyanakkor az idő is éppen újra az ősz végét idézi, vajon mennyien lesznek kíváncsiak a mérkőzésre. Nos, a kereki tábor ezúttal is jelesre vizsgázott, szép számban gyűltek össze a meccsre a szurkolók, számukat gyarapította közel félszáz, a csapatát elkísérő kunszentmiklósi is, no meg a ladánybenei csapat nyolcvan százaléka.

A beneiek érthető módon kíváncsiak volt arra a gárdára, amelynek az otthonában a következő fordulóban ki-ki mérkőzést vívnak – minden valószínűség szerint – az első helyért.

A 2. és a 8. percben Gáspár Ernő jelezte két veszélyes lövéssel, hogy a három pont igényével lép pályára a hazai csapat, a 13. percben Gogolák próbálkozott jobbról, tíz méterről. A 17. percben Gavula Levente végezhetett el szabadrúgást a kaputól 26 méterre, kemény, lapos lövése egy hajszállal mellé suhant, érdemes volt tehát beleérnie a labdába a miklósi sorfalnak. A 23. percben egy hazai beadásra következett két veszélyes stukkolás, Janovics Sándor azonban megkaparintotta a labdát az egyre forróbb szituációban. A 30. percben próbálkoztak először a vendégek, Márkus Norbert lőtt húsz méterről a jobb alsó sarok mellé.

Öt percre rá Márkus ívelt be veszélyesen szabadrúgásból a kereki kapu előterébe, Beszedics Tibor ugrott a legmagasabbra, de nem érte el igazán erőteljesen a labdát, így nem tudta megfelelően irányítani. A 45. percben maradt ki a legnagyobb hazai gólhelyzet. Gáspár tört be a jobb oldalról, már ő is gólhelyzetbe hozta magát, de önzetlenül kipasszolta balra Gavulának, aki éles szögből az üres kapu hosszú sarka mellé lőtt.

A második játékrészben mindkét részről igen tüzes kezdés után az 50. percben Cári István adott be a szélről, Gavula az ötösről kapásból lőtt, labdája először a fűre pattant, majd onnan föl a léc alá, 1–0.

A pingpongszervákhoz hasonló megoldás miatt védhetetlen volt ez a megoldás. Az 54. percben Gavula bombázott a hosszú fölső sarok mellé. A 61. percben Márkus szabadrúgása után Pál Attila fordult le a védőkről, majd balról, 18 méterről hajszállal fölé lőtt. Egyre nagyobb hévvel folyt a csata, egyre feszültebbé váltak mindkét oldalon a játékosok, ugyanakkor egyre hatékonyabbnak tűntek a kereki támadások. A 76. percben jobb oldali hazai akció végén Bencze Dániel lőtte rá a kipattanót középről, 13 méterről, Janovics szögletre mentett.

A szöglet után Hefler Endre lőtt a bal felső sarok mellé. A 81. percben Gáspár végezhetett el szabadrúgást, a labda a 28 méterről leadott lövése nyomán félmagasan a bal sarokba tartott, Janovics látványos vetődéssel mentett. Egy perc múlva Gavula kapott egy pazar ütemű indítást, elhúzta a kapus mellett a labdát, majd 15 méterről az üres kapuba gurított, 2–0. A 89. percben egy szerzett labda után Gogolák Milán lőtt a jobb alsó sarok mellé. Parádés gólt szerzett a 90. percben a hazai csapat: Gáspár adott be jobbról, Gogolák egyből továbbpörgette Gavulának, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba passzolni, 3–0. A 93. percben ismét a vendégektől megszerzett labdával Gavula viharzott el a bal szélen, középre adását követően az érkező Gogolák bombázott a kapuba, kialakítva a 4–0-ás végeredményt.

Sérelmek, indulatok dúltak még a lefújást követően is, ennek egyik hordaléka, hogy a játékvezető a kunszentmiklósi Beszedics Tibort kiállította a játékoskijáró bejáratánál.

A mérkőzésen jó nyolcvan percen át meccsben volt a bajnokaspiráns Kunszentmiklós, a Kerekegyháza II.-nek különösen a második játékrészben megvalósuló fölénye azonban a hajrában gólokban is megmutatkozott, így megérdemelten nyerték meg a megye hármas szinthez képest magas színvonalú csatát.