SC Hírös-Ép Egyesület II.–Bugac KSE 2–2 (2–0)

Kecskemét, vezette: Fülöp József (Suba Péter, Barta Viktória)

SC Hírös-Ép: Czakó – Bimbó, Kovrig, Pilter, Zsíros, Priskin, Botos, Katona (Ferenczi), Ivaskó, Sallai, Farkas. Játékos-edző: Sallai Zoltán.

Bugac: Petrovics – Dömötör, Erdélyi, Deli, Birkás, Somogyi, Törteli, Tajti, Gál, Bali-Hajagos, Pillók. Edző: Bálint Ernő.

Gól: Farkas a 13., Kovrig a 38., illetve Deli a 67., Pillók a 72. percben.

Kovrig Ákos: – Taktikusan tudtuk tartani a labdát az első félidőben, fölényben játszottunk, fegyelmezetten, ennek köszönhetően kétgólos vezetéssel mentünk szünetre. A második játékrészben a harcos Bugac megérdemelten szépített majd egyenlített. A játék képe alapján egy harcos, dinamikus mérkőzésen igazságos döntetlen született. Mi is tettünk nagyon sokat a győzelem érdekében, de a második játékrészben a Bugac is nagyon hajtott, nagyot harcolt. A 2–0-nál kihagyott 11-esünk miatt van egy olyan érzésem, hogy kettővel több pontot is itthon tarthattunk volna, de aki látta a mérkőzést, az minden bizonnyal egyetért velem abban, hogy nem érdemtelen a Bugac pontszerzése.

Bálint Ernő: – Ezer sebből vérzik a csapat, emiatt már hetek óta rendre csak tizenegy játékossal tudunk kiállni, vagy örülünk, ha egyáltalán van cserénk. Úgy gondolom, hogy ma a szív és a lélek hozta össze a pontszerzést. Mezőnyben talán némileg jobbak voltunk egy kicsivel, viszont a hazaiaknak több gólhelyzetük volt. Az összkép alapján úgy érzem, hogy igazságos a döntetlen. Csak dicsérni tudom a csapatomat. Nagyon szűkösen vagyunk, a srácok mégis minden meccsen kiteszik a szívüket-lelküket a pályára.