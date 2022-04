– Mivel nálunk a társaság nagy része a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében tanul vagy dolgozik, ezáltal csak pénteken tudunk érdemi edzést végezni – utalt a nehézségekre Papp Róbert, a vadkertiek mestere. – Úgy érzem, hogy léptünk előre taktikailag és mentálisan is. Ezt jól mutatja, hogy Lajosmizsén egy jó csapatot győztünk le, illetve teljesen pariban voltunk a Kiskunfélegyházával is, amely megmutatta, hogy miért vezeti a tabellát. Utóbbi mérkőzésen ha jobban sáfárkodunk a lehetőségeinkkel, meglepetést is okozhattunk volna. Hasonló kemény, küzdelmes és fegyelmezett játékot várok a csapatomtól vasárnap a Kecel otthonában.

A keceli csapatot jól ismerem, hiszen többekkel együtt is játszottam, még mikor aktív futballista voltam.

Mivel szomszédvári rangadó, ezért külön nem kell motiválni senkit. Szokták mondani, hogy egy Kecel–Vadkert vagy Vadkert–Kecel meccsen sosem számít, ki hányadik helyen áll. Én azt gondolom, hogy ez amúgy sem fontos, hiszen mi mindig úgy megyünk fel a pályára, hogy nyerni szeretnénk. Kecelről is szeretnénk elhozni mind a három pontot. A keceli csapatban fontos szerepet játszik Sibalin Dániel, aki vezeti a góllövőlistát, rá mindenféleképpen oda kell figyelnünk. Remélem, hogy sok néző előtt fogunk futballozni, ahogy azt is, hogy vissza tudjuk csábítani a szurkolókat a lelátóra, és akár két-háromszáz drukker előtt játszhatunk.

Rangadót vívnak a megye kettő Déli csoportjában, az éllovas Kunbaja ugyanis a 2. Baját fogadja. A hazaiak idei célja a bajnoki címük megvédése, a bajaiak pedig szeretnének minél előkelőbb helyen végezni. Koch Tamás csapata ugyanakkor az őszi vereségért is szeretne visszavágni a Kunbajának, azon a mérkőzésen az utolsó pillanatokban szerezték meg a győzelmet a kunbajaiak. Ám a bajaiak számára a presztízskérdésnél még fontosabb, hogy győzelemmel tudnák biztosan megtartani a 2. helyüket. Az Északi csoport listavezetőjére, a Kiskunfélegyháza II.-re kemény összecsapás vár Solton. Győzelemmel megléphetnek a félegyháziak, hiszen a Kerek szabadnapos, de Soltról manapság nem divat pontokat elvinni.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

Szombat, 16.30

Megye I.: Kiskunfélegyháza–Tiszakécskei LC II., Harta SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Lajosmizsei VLC–Jánoshalmi FC, Akasztó–Bácsalmási PVSE.

Megye II., Déli csoport: Bácsborsód SK Tompai SE, Érsekcsanádi KSKE–Mélykúti SE, Kelebia KNSK–Hajós FC.

Megye II., Északi csoport: Kunszállás SE–Kiskunmajsai FC, Izsáki SSE–Városföldi SE, Solti FC–Kiskunfélegyháza II., SC Hírös-Ép Egyesület–Laki­teleki TE.

Megye III., Déli csoport: Bácsbokod–Kunfehértó, Felsőszentiván–Katymár, Tataháza–Bácsalmás II.

Megye III., Északi csoport: Ballószög–Kerekegyháza II., Fülöpjakab–Ágasegyháza, Fülöpszállás–Ladánybene, Katonatelep–Tiszaug.

Megye III., Közép csoport: Vadkert FC STE II.–Kecel FC II., Bócsai BL SE–Jászszentlászlói SE, Csengőd SE–Kiskőrösi LC II., Kaskantyúi FSE–Balotaszállási SE, Szank OBSE–Kecel Senior FC.

Megye III., Nyugati csoport: Dunapataji SE–Homokmégy KSE, Dunaszentbenedek–Főnix SE Foktő, Uszód KSE–Szentmártoni SE.

Vasárnap, 16.00

Merkantil Bank Liga NB II.: Kecskeméti TE-Hufbau–ETO FC.

Vasárnap, 16.30

Megye I.: Kecel FC–Soltvad­kerti TE Variens, Kiskőrösi LC–Kalocsai FC.

Megye II., Déli csoport: Nemesnádudvari KSE–Dusnok KSE, Borotai SE–Sükösd SC, Kun­bajai SE–Bajai LC.

Megye II., Északi csoport: Nyárlőrinci LSC–Csólyospálos.

Megye III., Déli csoport: Híd SC–Dunagyöngye SK, Gara–Kenderes, Hercegszántó–Madaras, Vaskút–Kisszállás.

Megye III., Északi csoport: Bugac–Miklósi GYFE, Helvécia–Jakabszállás, SC Hírös-Ép II.–Vasutas SK.

Megye III., Közép csoport: Császártöltés–Tabdi, Tázlár–Akasztó FC II.

Megye III., Nyugati csoport: Harta II.–Tass, Bátya–Dunavecse.

Vasárnap, 17.00

Merkantil Bank Liga NB II.: Soroksár SC–Tiszakécskei LC.