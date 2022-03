Tiszakécske II–Lajosmizsei VLC 5–0 (1–0)

Tiszakécske, 100 néző, vezette: Rabi József Zsolt (Csákó Patrik, Juhász László)



Tiszakécske II: Baráth – Farkas A., Lovas A. (László Zs. 83.), Káli, Tóth-Molnár (Benkó 46.), Pongrácz, Tóth K. (Steklács 79.), Szabó Á. (Varga N. 75.), Hoffmann, Vólent (Szabó D. 63.), Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor



Lajosmizse: Házi – Fekete A., Orlov, Palotai (Halasi 46.), Tarnóczki, Kiss L., Sinka, Rapi, Bán (Ulicska 46.), Faragó (Menich 65.), Kovács J. Játékos-edző: Árva Zsolt



Gólszerző: Vólent 6. Lovas Zs. 59., Pongrácz 79., Káli 88., 90. Kiállítva: Sinak, Árva, Tarnóczki.



Bagi Gábor: Az első félidőben a lajosmizseiek védekezésre rendezkedtek be, ezért kicsit kintebb kellett jönnünk. Örülök annak, hogy az NB. II-ből olyan játékosok játszottak vissza, akik a szívüket és a lelküket is felvitték a pályára, és maximálisan a segítségére tudtak lenni a csapatunknak. Ettől függetlenül, akik látták a mérkőzést, azok tudhatják, hogy nem ők voltak azok, aki a csapatot a három ponthoz segítették, hanem azok a labdarúgók, akik rendszeresen a megyei I. osztályú csapatnál játszanak. Jól játszottunk, több góllal is nyerhettünk volna, de akadtak hibák ma is, amiket ki kell javítanunk. A következő fordulóban szeretnénk megnehezíteni a Kiskunfélegyháza dolgát. Még izgalmasabbá szeretnénk tenni ezzel a bajnokságot, és az lenne a jó, ha mi lehetnénk a mérleg nyelve, az első három csapatnál.



Árva Zsolt: Nem szeretnék nyilatkozni, mert biztosan olyat mondanék, amivel megsérteném a játékvezetőt, és aminek következményei lennének.