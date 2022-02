– Nem szeretek alibizni, de néhány napon belül nekünk most ez lesz a harmadik mérkőzésünk, ebben volt egy nagyon kemény kupameccs is – mondta a találkozó előtt Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Ez sokat kivett a csapatból, jelenleg vagyunk abban a fázisban, hogy a Diósgyőrrel is el tudtunk kezdeni foglalkozni. Az előzményekről megvan a véleményem, de nem szeretnék erről beszélni. Csak a csapatommal foglalkozom és a következő feladatra koncentrálunk. A Diósgyőr kimondta a szezon előtt, hogy szeretne visszajutni, a hagyományai és a tradíciói alapján ezt is várja a közönségük. Jó játékosokat igazoltak, tele van a keretük korábbi NB I-es futballistával.

Mi csapatként tudunk méltó ellenfele lenni a DVTK-nak, biztos vagyok benne, hogy fel is fogjuk venni velük a versenyt.

Megvannak az erősségeik és hátrányaik is, próbálunk arra fókuszálni, hogy az erősségeket tompítsuk, a gyengeségeiket pedig felerősítsük. Nagyon bízom benne, hogy a közönség is átérzi ezeknek a napoknak a nehézségeit, azt megígérhetem, hogy most is kitesszük a szívünket a pályára, szeretnénk megörvendeztetni a hazai nézőket.