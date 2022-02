– Életemben 3176 versenyen vettem részt versenyzőként, edzőként, versenybíróként és sportszervezőként. Érmeim, kupáim több mint 80 kilót nyomnak. Ebben az aktív és a szenior korszak versenyei is beletartoznak – mondta Horváth Gábor, akinek remek visszaigazolás volt a legutóbbi két elismerés, amibe azonban némi keserűség is vegyül. – Úgy érzem, hogy országos és világszinten megbecsülik azt, amit 56 év alatt letettem az asztalra, de épp a városomtól nem kapom meg ezt. Azonban az én igazi elismerésem mindig az volt, amikor a kipirult arcú, csillogó szemű fiatalokat láttam, ahogyan a sportért lelkesednek, és ehhez nekem is volt némi közöm, örülök, ha megállítanak a városban és megköszönik sportmunkámat – mondta a szenior atléta, aki hálás, hogy a kecskeméti sport aranykorában dolgozhatott.