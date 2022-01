Az I. Hájer Sándor emléktorna díjkiosztóját követően rögvest megkezdődik a 24. SC Hírös-Ép Téli Kupa. A 16 órakor kezdődő viadal a nevezett mezőny létszámát tekintve kisebb ugyan a délelőtti programnál, a résztvevők tekintetében azonban ugyanolyan változatos és sokszínű, mint a napindító rendezvény. Ez a viadal a 2011-es születésűeké, hat U11-es csapat küzd meg egymással a végső győzelemért. Az A csoportban az SC Hírös-Ép, a Ballószög és a LUA Baja csapatai küzdenek a minél kedvezőbb helyezésért, a B csoportban pedig a Szekszárdi UFC, Kecskeméti LC és a Csólyospálos FSE verseng egymással. A helyosztók 18 órakor kezdődnek, az eredményhirdetést pedig 19 óra 20-kor tervezik a szervezők.

A Bánhidi József emléktornát nem csak az tette emlékezetessé, hogy csupa szoros és kiegyensúlyozott mérkőzést láthattak az érdeklődők, hanem az is, hogy minden csapatnak, érkezett az bárhonnan, voltak szurkolói. A most szombati tornán etekintetben sajnos nem ismétlődik a közelmúlt, ezúttal ugyanis a járványügyi helyzet miatt csak a viadalon résztvevő csapatok kísérői léphetnek be a Messzi István Sportcsarnokba, természetesen ők is védettségi igazolvány birtokában, maszkban.