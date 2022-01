– Gratulálok a csapatomnak – nyilatkozta a mérkőzést követően Kovács Sándor, a nagykőrösiek vezetőedzője. – A kötelezőnek mondott mérkőzés mindig nehezebb, ez is egy ilyen kategória volt, sokáig kiélezett meccset is játszottunk a pápai alakulat ellen. Örülök neki, hogy az első félidő után a védekezésünk feljavult, ebből pedig sok könnyű kosarat is tudtunk szerezni. Az elmúlt két mérkőzés után ez egy olyan meccs és győzelem volt, ami kicsit nagyobb önbizalmat adhat a társaságnak a továbbiakra. Kezdődik egy hosszú, nehéz széria, arra kell koncentrálnunk. Meg kell próbálnunk idegenből elhozni egy győzelmet, ami nagy löketet jelenthetne a csapatnak. Sok sikert kívánok a Pápának a folytatásban.