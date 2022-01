Egy vendég szabadrúgás után Mánya a hazai kapufát forgácsolta szét, az első találatot viszont Hosszú révén az 5. percben az Aramis jegyezhette, 1–0.

Rigó védett ezt követően többször is nagy bravúrral a kecskeméti kapuban, majd a budaörsi hálóőrt is megdolgoztatták a kék oroszlánok löketei. Szabadrúgásból a második gólját is megszerezhette volna a hazai alakulat, ám a találatot érvénytelenítették. Felpörögtek az események, csúsztak-másztak a játékosok, érződött a feszültség minden a meccs minden egyes mozzanatában. A félidő hajrájában Ristic és Bencsik is közel járt az egyenlítéshez, ám nem jártak sikerrel.