Az operát a Kecskeméti City Balett (KCB) Carmina Burana előadása követi Barta Dóra tagozatvezető rendezésében. A rendező elmondta, hogy a közösségi élmény ereje, a zene és a kórus különös együttese csábította arra, hogy egyedi interpretációját adja Carl Orff középkori diákdalokra írt művének. A tánctagozat vezetője kifejtette, hogy az előadás kevésbé cselekményes, sokkal inkább a képekben gondolkodás jellemzi, illetve a cselekmény finom szálát csupán a főszereplő transzcendenssel való kapcsolata jelenti.

A balettben 12 táncos szerepel, így vendégművészeket is meghívtak az előadásra, mások mellett Wéninger Dalmát, aki az egyik főszerepet táncolja.

A rendező kiemelte, hogy a vendégtáncosok nem megbontják a társulat egységét, sokkal inkább emelik azt. Barta Dóra arról is beszélt, hogy az új előadás önmagában is megállja a helyét, és a Nemzeti Táncszínházban is bemutathatják majd a későbbiekben.

A főszerepet Nagy Nikolett táncolja. Elmondta, hogy mivel nem cselekményes műről van szó, nagy szabadsága volt megrajzolni karakterét. Esetében már megszokott, hogy az előadásba beleszövik saját koreográfiáit is, melyre itt is lehetősége nyílt a táncművésznek.

A Gianni Schicchi és a Carmina Burana premierje pénteken 19 órakor lesz a nagyszínházban.