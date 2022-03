– A kezdetekben leginkább a nyári időszakban tartottuk programjainkat. Rendszeresen mutatkoztak be alkotó tagjaink, illetve amatőr és profi előadók. A klub népszerűsége egyre nőtt, a kulturális közösség mára a szakmai berkekben is elismerést vívott ki magának. Ennek okán átléptük a kerekegyházi udvarház kapuját, vállaltunk fellépéseket. Az alkotóközösség legkiválóbbjai sok helyen mutatkoztak be verses-zenés műsor-összeállításukkal. Idén a dabasi kultúrcsoporttal közösen Kiskunhalasra, Szentesre, Ságújfalura, Kazincbarcikára, Jobbágyira, Hajdúnánásra látogatunk el – fogalmazott az alapító, Szecsődi György.

A Szecsődi Udvarház Alkotók és Előadók Klubja idén nyáron is tartalmas programokkal várja a művészetek iránt érdeklődőket.

– Megtartjuk a hagyományos programjainkat, a táncházat, megemlékezünk az évfordulós magyar írókról, költőkről, többek között Mikszáth Kálmánról, Hamvas Bélá­ról, Tamási Áronról, Gárdonyi Gézáról. Az udvarház „zenészei” bemutatják újabb dalaikat. Az érdeklődők megismerkedhetnek a Kecskeméti Örömfestők, a Ziegler Rajz– és Festőszakkör tagjainak – dr. Mácsai Anikó, Nagy Zsuzsanna és Gulyás Benjamin – alkotásaival. Zenei újdonsággal is készülünk Népszerű Opera „Slágerek” címmel, fellép Pánti Anna Erkel-, Bartók–Pásztory-díjas operaénekes, az opera nagykövete, valamint Szénási Anna és Szénási Pál Bertalan. Megemlékezünk eltávozott társainkról is – mondta Szecsődi György.