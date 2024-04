A rózsabokrokat a Hírös Kert Kft. ajánlotta fel. A cég egyébként a Mártírok útján található önkormányzati területen egy csodálatos rózsakert kialakításán is dolgozik, melyet a tervek szerint április végén adnak át. A Kreatív Kertcentrum Kft. egyéb kúszó és parkba illő növényeket ajánlott fel.

Virágültetéssel szépítették a kecskeméti Gizella teret

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Lévai Jánosné elmondta, hogy a közeljövőben sikeres pályázat esetén a tervek szerint nemcsak a Gizella tér, de a Vadaspark és környéke is megújul majd. Kiemelte: az önkormányzat vezetésével megálmodtunk egy óriási nagy projektet, ami a Műkertváros egészére vonatkozik. Az önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy az egyre fiatalodó városrészben két egyesületet is működtetnek.

Az egyik a Műkertvárosért Együtt Egyesület, amely elsősorban fiatalokból áll a másik pedig a Gyopáros Nyugdíjas Egyesület, mely közel 100 főt számlál és tulajdonképpen összefogja a városrész nyugdíjasait.

Lévai Jánosné az elmúlt időszakban megvalósult projektekről is beszámolt. Elmondása szerint nemrég többek között megújult a Mártírok útja, a Klebelsberg csomópont és a városrész buszváróit is felújították. Megszépült a Csokor Utcai Corvina Óvoda és megújult a Kertvárosi Általános Iskola is.

Lévai Jánosné kiemelte, hogy az elmúlt időszakban többen jelezték felé, hogy a zajos forgalom zavarja őket. A lakosság érdekében ezért korlátozásokat fognak bevezetni a Klebelsberg utcában, ahová nemsokára már csak célforgalom esetén hajthatnak be a tehergépjárművek. Azt szeretném kérni a rendőrség munkatársaitól, hogy sűrűbben járőrözzenek a Szent István körúton és a Klebesberg utcán, mert a gépjárművezetők sokszor nem tartják be a sebességkorlátozást – tette hozzá.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A képviselő szerint még nagyon sok megoldásra váró feladat van. Azonban nagyon örül annak, hogy Kecskemét város vezetése nemcsak a belvárosra koncentrál, hanem fontosnak tartja, hogy a külső városrészek is fejlődjenek. A közeljövőben például a buszváró könnyebb megközelítése érdekében új gyalogátkelőhely kerül a Klebelsberg útra.

Lévai Jánosné büszke arra, hogy a Kecskeméti Vadaspark nagyon népszerű a kecskemétiek körében, sőt országos szinten is nagyon kedvelt. Mint mondta, a vadaspark különböző programjait a városrész egyesületei is igyekeznek segíteni.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.