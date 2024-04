Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő válaszában elmondta, a bérrendezések területén elindult egy pozitív folyamat. Lassú lépésekben ugyan, de ez is – mint ahogy a pedagógusok és orvosok bére – rendeződni fog. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy Magyarország ebben rendkívül nehéz helyzetben is sikeresen vívja csatátit. Ezt bizonyítják azok a fejlesztések is, amelyek a választókerületben megvalósultak – hangsúlyozta a honatya.

Minden településen történt fejlesztés

A tanácskozás második előadójaként Rideg László, a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat elnöke összegezte az elmúlt évek eredményeit. Elmondta, feladataik három területre – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program koordinálására, a megyei identitás erősítésére, és a Petőfi200 emlékév méltó megszervezésére – koncentrálódtak. Kiemelte, hogy 782 nyertes pályázatot 116,7 milliárd forint értékben valósítottak meg Bács-Kiskun vármegye településein. Hangsúlyozta, mind a 119 településen történt valamilyen fejlesztés.

Lezsák Sándor a közgyűlési elnök szavaira reagálva elmondta, Bács-Kiskun vármegye élen jár az országban sok területen. Elismerően szólt arról, hogy nincsenek érdekellentétek a vármegye települései között, azok inkább segítik, támogatják egymást.

Eredményes évet zárt a kormányhivatal

A találkozó vendége volt Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főispánja is, aki arról számolt be, hogy nagyon jó az együttműködés az önkormányzatokkal, a településvezetőkkel, még úgy is, hogy a kormányhivatal szintén szakemberhiánnyal küzd.

Dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója arról tájékoztatta a tanácskozás résztvevőit, hogy eredményes évet zártak, kollégái több mint 2 millió döntést hoztak meg az elmúlt évben. Elmondta, 1800 dolgoznak a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal berkein belül. Tizenöt szakmai főosztály és 11 járási hivatal tartozik hozzájuk. Hangsúlyozta, sikeresen elindultak és népszerűek a Kormánybuszok, ugyanakkor az ügysegédi rendszert átszervezik, mert nincs rá kellő igény.

Lezsák Sándor a tanácskozás és a ciklus összegzéseként elmondta, úgy érzi, a választókerület településeinek sikerült közös nevezőre jutni. Mint mondta, minden településen történtek olyan események, fejlesztések, melyek hozzájárultak a választókerület, a vármegye, és az ország sikeréhez. Ebben pedig jó partner volt a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal is.