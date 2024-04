A rendezvény a Toros, rétes elnevezést kapta, ugyanis az eseményen toros ételekkel várták a résztvevőket, valamint a helyszínen hagyományos módon házi rétest is készítettek.

A rétestészta készítését is megtanulhattuk a családi napon

Fotó: Lizik-Varga Katalin

– Igyekszünk a falusi hagyományokat feleleveníteni – mondta Gábor Jánosné, helyi lakos, a családi nap főszervezője, aki családjával fontosnak tartja azt, hogy a környékbeli lakosok újra megéljék a régi disznótorok hangulatát, ezért megszervezték ezt a közösségépítő napot a városrészben.

Az eseményen a helybéli asszonyok megmutatták, hogyan kell igazi rétest húzni.

A rendezvényre Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere is ellátogatott.

A résztvevők nem csak a finom ételekből válogathattak, hanem a különböző programokból is. A kicsik számára például arcfestéssel is kedveskedtek, de volt légvár, foci és kézműveskedés is.

A rendezvény támogatói a Széchenyivárosért Egyesület (Laczkó Zsámboki Angéla elnök) és a „Falu-és Tanyabejáró” Alapítvány (dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő).