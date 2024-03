Gyümölcsoltó Boldogasszony közeledtét jelezte, hogy több helyen is árultak dísz- és gyümölcsfa csemetéket.

Gyér volt a kisállat felhozatal a vásáron

Fotó: Tapodi Kálmán

A hétvégi vásárban sok ruhaneműt és lábbelit is kínáltak, de iparcikkekből és régiségekből is bőséges volt a kínálat. Az állatvásárban gyér volt a felhozatal, nagyobb patást nem is lehetett látni, de malacból is csak hatot, melyek darabját 45 ezer forintra mondták. Akadtak három hetes csirkék 700-800 forintért, de néhány nyúl is új gazdára várt.

Fotó: Tapodi Kálmán

A dísz- és vágógalambokat is sokan megnézték, akárcsak egy ónémetjuhász és egy kuvaszkölyköt, melyekért 70, illetve 30 ezer forintot reméltek.

Fotó: Tapodi Kálmán

Hogy melyikből lett vásárfia nem tudni, de ahogy az egyik árus fogalmazott: akkor jó egy vásár, ha némi alkudozás után, de sikerül nyélbe ütni az adásvételt.